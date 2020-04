Vertiente Artiguista denunció a Sotelo ante la Jutep por su designación en medios públicos

Los senadores de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio y Amanda Della Ventura presentaron este jueves un escrito ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en el que solicitaron que se investigue la designación de Gerardo Sotelo al frente de los medios públicos.

En el texto, al que accedió El Observador, afirman que se trata de "una situación de apariencia irregular o no compatible con los principios establecidos en la normativa vinculada a la actuación de los funcionarios públicos", en tanto Sotelo también integra la nómina de suplentes de la candidata a intendenta de Montevideo por la "coalición multicolor", Laura Raffo.

Para los senadores, la designación de Sotelo "puede dar lugar a que se violenten principios y definiciones que se encuentran contenidos en la ley 17.060 (Normas referidas al uso indebido del poder público) como el expresado en el artículo 21, que refiere al principio de imparcialidad". Ese artículo señala que "los funcionarios públicos observarán los principios de respeto, imparcialidad, rectitud e idoneidad y evitarán toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder, y el uso indebido de su cargo o su intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente o beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos”.

Según Rubio y Della Ventura, la asunción del cargo por parte Sotelo "también vulnera los artículos 9 (interés público), 11 (probidad), 16 (imparcialidad), 17 (implicancias), 28 (prohibición de relaciones con actividad vinculada), 30 (implicancias dudosas o supervivientes) y 37 (prohibición de proselitismo de cualquier especie) del decreto 30/003 que reglamenta las conductas relativas a función pública".

Argumentación

En el escrito, Rubio y Della Ventura señalan que "el ahora director de los medios públicos va a estar dirigiendo los mismos en el marco de una campaña electoral donde él es uno de los candidatos" y que esa situación es "por demás irregular", ya que "puede dar lugar a la conjunción del interés público con el interés privado, y abrir la posibilidad desde dicha función a incidir en eliminar todo margen de ecuanimidad y transparencia a la hora de informar a la ciudadanía por parte de los medios públicos de nuestro país".

Los senadores añaden que "la responsabilidad del apartamiento legal y normativo vigente está presente, desde el momento de su designación, por parte del Poder Ejecutivo".

Diego Vila

El senador de la Vertiente Artigista Enrique Rubio es uno de los firmantes de la carta dirigida a la Jutep

Asimismo, recuerdan que en marzo el propio Sotelo había solicitado que se postergara su designación. El 5 de marzo, el experiodista publicó en Twitter las razones de esa decisión alegando que "si bien no existe restricción legal ni ética alguna", aplazar su nombramiento podía "alejar cualquier duda o sospecha sobre los valores y procedimientos de esta administración en cuestiones de transparencia y garantías democráticas".

Si bien no existe restricción legal ni ética alguna, me pareció necesario tomar esta decisión, para alejar cualquier duda o sospecha sobre los valores y procedimientos de esta Administración (y míos en particular) en cuestiones de transparencia y garantías democráticas. — Gerardo Sotelo (@Cybertario) March 5, 2020

En ese momento las elecciones estaban fijadas para el 10 de mayo. Debido a la emergencia sanitaria, los partidos acordaron postergarlas para el 27 de setiembre y Sotelo decidió asumir, lo que ocurrió el 22 de abril. Sin embargo, Rubio y Della Ventura argumentan que "la postergación de las elecciones municipales no cambia en nada la evidente contradicción de estar al frente de los medios públicos y a la vez ser candidato en las mismas".

"Téngase presente que en la circular de la Corte Electoral número 10.853 de fecha 17 de abril de 2020, donde resuelve prorrogar las elecciones municipales para el próximo 27 de setiembre, en su punto 4 dice que 'los candidatos a intendente, titulares y suplentes, serán los ya nominados por los órganos deliberativos departamentales de los partidos políticos", argumentan los senadores.

Diego Battiste

La senadora Amanda Della Ventura firmó la denuncia contra Gerardo Sotelo presentada por la Vertiente Artiguista

A su vez citan las declaraciones que Sotelo efectuó el pasado 28 de abril, cuando afirmó que "no está más el motivo por el cual se había suspendido" su designación. "Como no hay campaña, no hay motivo por el cual no me ocupe de la tarea que me encomendó el presidente", sostuvo Sotelo.

Los senadores de la Vertiente Artiguista, por su parte, entienden que "con respecto a las implicancias de ser candidato a una instancia electoral y su eventual incompatibilidad con ser director de Televisión Nacional del Uruguay (TNU), nada ha cambiado".

En el escrito, solicitan que la Jutep realice "la investigación y el análisis de los hechos de apariencia irregular y contrapuesta a la ética en la función pública denunciados" en esa carta.

Acusaciones de "censura"