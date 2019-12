Vicepresidenta del FA: Nuevo gobierno "está creando una realidad paralela" para hacer ajuste

La vicepresidenta del Frente Amplio, Sandra Lazo, aseguró que los dirigentes de la oposición "están creando una realidad paralela en la opinión pública”, con el propósito de "poner en marcha medidas" que contradicen lo que prometieron en campaña.

Según la senadora electa, desde que el Partido Nacional ganó en segunda vuelta, los referentes del gobierno electo adoptaron un discurso "muy poco responsable". "Nosotros fuimos absolutamente claros y vamos a serlo hasta el último día. Que se diga expresamente si se quiere crear este ambiente para hacer un ajuste a partir del 1º de marzo”, afirmó este viernes, a la salida de la Mesa Política Nacional de la coalición de izquierda.

"La imagen paralela que pretenden establecer comenzó en los últimos días a través de críticas a la política exterior, a la designación de las venias militares y la polémica por el no aumento de tarifas”, señaló Lazo, y recordó que el gobierno anunció a fines de julio que "probablemente" no habría un aumento de tarifas antes de que asumiera el nuevo presidente.

Lazo valoró que el gobierno liderado por el presidente Tabaré Vázquez está “siendo absolutamente transparente" en el proceso de transición y le está brindando a Luis Lacalle Pou, el presidente electo, "todos los elementos y herramientas que un nuevo gobierno necesita para instalarse".

Asimismo, dijo que esta transición se diferencia de la vez que el Frente Amplio ocupó el rol de gobierno entrante, cuando Vázquez ganó las elecciones de 2004. En esa oportunidad “lo único que se les entregó (a los dirigentes de la fuerza política) fue la llave del ministerio”, según Lazo.

Por eso, la vicepresidente del Frente Amplio dijo que que su partido no permitirá “que se inmiscuyan en lo que es la acción de gobierno" que "hasta el 29 de febrero va a estar al frente de la conducción del país”.

La primera discusión entre el gobierno entrante y el saliente se desencadenó este lunes, cuando el ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, ratificó un anuncio que había hecho en julio como probable: a diferencia de los años anteriores, esta vez el gobierno no ajustaría en enero el precio de las tarifas públicas.

Lacalle Pou reconoció que no había contemplado la posibilidad de que el gobierno saliente no ajustara las tarifas en enero al calcular la cantidad de dinero que en campaña se comprometió a ahorrar en el primer año de su eventual administración: US$ 900 millones. Según dijo, la decisión supone que US$ 400 millones no entren a las arcas del Estado.

Álvaro García, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señaló en radio Sarandí que la cifra que Lacalle Pou manejó está "sobredimensionada" y que si quisiera, el presidente electo podría aumentar las tarifas al asumir.

Uno de los dirigentes más críticos fue el ministro de Economía, Danilo Astori, quien entre otras cosas dijo que Lacalle Pou demostró "mucha ignorancia" al cuestionar la decisión del Poder Ejecutivo y por había empezado "mal" la transición.