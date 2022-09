Vidalín coqueteó con Delgado y Orsi, dos futuros rivales, y se llevó los elogios del MPP

–"Cachito" querido –lo saludó Yamandú Orsi.

–Ídolo de multitudes –le devolvió Carmelo Vidalín, y ambos se fundieron en un abrazo.

En menos de una semana, el intendente blanco pasó de pedirle a Álvaro Delgado que sea precandidato a la presidencia por el Partido Nacional en 2024, a compartir un acto político con quien podría ser su futuro contrincante. Lejos de recular ante las voces que se alzaron desde sus propias filas, el jefe comunal de Durazno se aventuró hacia el núcleo duro del MPP, al que arrebató todos los elogios en el encuentro del Club Artigas de Florida.

–Gracias por invitarme –le dijo al exmandatario José Mujica, a quien refirió como "presidente" en todo momento.

–Hay gente que se tiene que sacar el balde en este país –le contestó el líder tupamaro, minutos antes de pasar a la mesa desde la que disertarían sobre descentralización y federalismo, una de las instancias previas al Congreso del MPP previsto para el año que viene.

–Sin lugar. ¿La señora (Lucía Topolansky) mejor?

–Sí, anda por ahí –dijo Mujica, y añadió –¡Estás gordo, hermano!

–Estoy haciendo un esfuerzo –se rio Vidalín.

–Guarda que se nos vienen los años –advirtió Mujica.

–Es bravo, sí. Para la cadera –admitió el otro.

Como si fuera uno más de ellos, el intendente blanco fue arrancando los aplausos de militantes y la primera plana del MPP. Vidalín llamó a "acortar la grieta que algunos pretenden que exista", agradeció a Mujica por "regalarnos" la Universidad Tecnológica (UTEC) y por concretar el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) –"yo estaba en contra, pero me ganaste por paliza", le confió–, y hasta pidió un aplauso para el diputado del MPP en Durazno (opositor), Martín Tierno. "¡Compañero!", lo alabó entre las palmas, con una terminología típica de la izquierda.

Orsi, en tanto, reivindicó que "no hay partido que en sus principios no defienda el artiguismo", afirmó en su discurso que "no es lo mismo hablar de interior que de campo", que "el Cerro no es lo mismo que Treinta y Tres" y que "el soldado que vive en la frontera sufre igual o peor cuando tiene que ir al Hospital Militar". "Esa es nuestra patria", proclamó el intendente de Canelones.

Al final del acto, ambos pudieron celebrar que los acuerdos por el país están por encima de los intereses partidarios. Aunque, sin decirlo, también sabían que, ante un eventual escenario de rivalidad entre Orsi y Delgado, la "amplitud" demostrada por los dos bandos había sido un claro ganar-ganar.

"Todos tenemos la idea de que Álvaro Delgado estará en la interna del Partido Nacional. "Cacho" juega fuerte planteándolo, también con la intención de que asomen otras propuestas. Álvaro es de las personas con la que más converso, aún en las discrepancias y los enojos. Cuando "Cacho" alude a Álvaro, es porque tienen algo en común en esto de hablar. Lo mejor que nos puede pasar es que nuestros adversarios sean gente dispuesta al diálogo y a tender puentes", destacó Orsi minutos después en diálogo con El Observador.

Vidalín hizo lo propio, y aseguró a El Observador que la reunión fue para "pensar en el país", por fuera de partidos políticos y candidaturas. El intendente de Durazno se comprometió ante el MPP a llevar tres planteos a su Partido Nacional: que haya un acuerdo interpartidario para "apoyar la inversión y generar empleo en el país", que se pueda "seducir a quienes tienen poder económico a que sean solidarios y realicen inversiones en educación en los centros del interior más profundo", y que junto a su "amigo Yamandú" trabajaran desde el Congreso de Intendentes por "más descentralización, con más recursos".

"Qué alegría", repetía por doquier el jerarca blanco ante cada bienvenida emepepista, entre selfies y presentaciones. Entre los saludos se contó el de un hombre que le recordó que él había sido su profesor de filosofía "en el año 80'", y el de un militante de boina que, parado en la esquina de Pocho Fernández y Calleros, le confesó: "Justo le decía a mi señora: miralo al "Cacho", él sí que es pueblo, y no anda por la calle con guardias".

Como uno más de sus tantos guiños a Yamandú Orsi, y pese a que algunos de su partido –como el senador Sebastián Da Silva– le reprocharon su actitud, Vidalín se fue con la cabeza en alto.

–Pasé muy bien. Yo me divertí –concluyó.