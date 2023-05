Video de violenta pelea en el baby fútbol: padre agarró a las piñas a un entrenador y se llevó puesto a un niño

El sábado 29 de abril los clubes de baby fútbol La Rinconada y Maeso se enfrentaron en varias categorías por la segunda fecha de la Liga Palermo. Culminado uno de los partidos, un padre de un jugador de La Rinconada agredió al director técnico de su hijo por no ponerlo en el encuentro, en un episodio que quedó grabado y en el que hasta se llevaron puesto a un pequeño niño que estaba en el lugar. El hecho llevó a la liga infantil a cambiar su reglamento: ahora sancionarán a los niños de los padres violentos.

Javier Santullo, presidente de la Liga Palermo, dijo a El Observador que el agresor fue el padre de un niño que era golero titular en su categoría hace años, pero que este año comenzó siendo suplente porque "el club este año trajo otro golero". Luego de no jugar en los primeros dos partidos, en el segundo, jugado ese 29 de abril, el niño "salió llorando", lo que luego derivó en el cruce entre el padre y el técnico.

La situación quedó registrada en las cámaras de seguridad de la sede de La Rinconada. En el video, al que accedió El Observador, se ve como el técnico ingresa primero a una habitación del club, y a los pocos segundos se ve como el padre entra y golpea al funcionario. En el medio había un niño, con chupete, que fue arrastrado en el suelo por el padre cuando comenzó su ataque.

Técnico y padre cruzaron golpes, y varias personas debieron interceder para terminar el conflicto, una de ellas incluso golpeando al padre involucrado. El niño que quedó en medio de la situación fue retirado por una mujer a los pocos segundos, entre medio de un visible llanto por la traumática experiencia.

La situación llegó a la directiva de la Liga Palermo, que cambiará su reglamento luego de la situación: "Venimos sancionando a los adultos y los dirigentes, con multas económicas y sanciones duplicadas, y viste lo que pasó. Si nosotros sancionáramos al equipo, eso no va a hacer que ese tipo de gente no lo vuelva a hacer. Así que vamos a llevare los problemas a la casa: cuando ese señor le tenga que explicar a su hijo por qué no va a jugar por 4, 5 o 6 partidos, le va a tener que decir que es porque no se puede comportar", explicó Santullo.

El padre del niño se contactó con Santullo, y le comunicó que su hijo no jugará más a La Rinconada porque "entiende que ya no puede ir más al club", y le dijo que estaba "súper arrepentido" por la situación.

Los hechos también serán analizados por la Organización Nacional del Fútbol Infantil (ONFI) este jueves, informó a El Observador su presidente, Eduardo Mosegui. La organización viene de duplicar las sanciones antes casos de violencia en abril, luego de varios hechos violentos ocurridos en los últimos tiempos.

Mosegui declaró que el organismo cuenta con un protocolo ante hechos de violencia: "El club está obligado a denunciar ante la liga, la liga está obligada a denunciar ante ONFI", y cuando la situación llega a este ámbito la organización "coordina" posibles acciones con el Ministerio del Interior.

"Ese padre será sancionado, para eso están los códigos de pena. Vamos a ver qué medida tomó la liga y el club", aseveró el presidente.

Según Santullo, es la primera vez que ocurre una situación de este calibre en la Liga Palermo, a su entender "de lo más light" del fútbol infantil capitalino. Sin embargo, entiende que la competencia no escapa a "una escalada importante de la violencia en la sociedad, no solo en el baby fútbol".

"Vamos a tocar lo que nunca quisimos tocar, que son los niños. Actualmente no tenemos otro camino", lamentó.