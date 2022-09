Vivienda: récord de escrituras, materiales "amigables" y una rebaja en las metas

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) no ha parado de hacer anuncios desde el inicio de esta administración. No solo en cuanto a la cantidad de viviendas nuevas que tenía previsto inaugurar, sino también a las nuevas técnicas en las que la ministra, Irene Moreira, ha puesto especial énfasis: primero la madera, después el steel framing y ahora con el hormigón celular. Los resultados, sin embargo y más allá de los anuncios, todavía no se dejan ver.