Volvieron las banderas a la Cataldi y el Cebolla juntó al equipo para rendirles saludo

Un detalle que no pasó desapercibido en el Campeón del Siglo en el triunfo de Peñarol contra Boston River por la séptima fecha del Torneo Clausura fue el regreso de las banderas, la percusión y los hinchas a la tribuna Cataldi, la Ámsterdam del Estadio Centenario.

La hinchada no estaba concurriendo a los partidos (o ingresaba tarde) por discrepancias con la directiva que se dieron a raíz del operativo de seguridad del último clásico, en el Torneo Intermedio, en el cual a los hinchas de Peñarol no se les permitió ingresar banderas como sí les fue permitido a los de Nacional. El Ministerio del Interior explicó que eso de debió a que la parcialidad aurinegra no hizo el trámite correspondiente para ingresar las banderas.

En el juego del domingo ante Boston River regresaron a alentar al equipo colocando banderas en la tribuna cabecera y llevando los bombos.

El delegado Juan Antonio Rodríguez dijo en la audición partidaria Fútbol a lo Peñarol que “hubo dos reuniones, en una participaron los delegados y en otra el presidente. Se habló con algunos hinchas” dando a entender que hubo un acuerdo entre las partes para que vuelvan a llevarse las banderas y la percusión a la Cataldi.

También volvieron las banderas al resto de las tribunas del estadio aurinegro.

Algunos hinchas manifestaron en las redes sociales que la barra impedía al resto de los hinchas de todas las tribunas del estadio desplegar sus banderas hasta que ellos no levantaran su medida de protesta.

En esta no les vamos a llevar la contra cualquier hincha de Peñarol de verdad sabe el cancer q representan los jefes de la barra! Ellos toman decisiones por todos obligándonos mediante a amenazas a no poder llevar nuestros bombos y banderas! Son un asco Y NO REPRESENTAN AL HINCHA — HINCHA PROMEDIO (@KahlerMartin) October 20, 2019

Cuando la barra de la Cataldi anunció en su Twitter el retorno a las tribunas, los propios hinchas de Peñarol los criticaron y fustigaron.

Abandonaron cuando estaba todo mal. Nosotros estuvimos siempre, los verdaderos hinchas siempre estuvieron apoyando. No dependemos de ustedes https://t.co/c52HkeM5oQ — I89I (@CamiLauz1891) October 20, 2019

Sobre el final del partido, el capitán de Peñarol Cristian Rodríguez juntó a los jugadores y los llevó hacia la Cataldi para saludar específicamente a esos hinchas que volvieron con sus bombos y banderas. Algunos futbolistas también dirigieron sus saludos al resto de las tribunas.

En mayo de 2018, el Cebolla Rodríguez le pidió a la dirigencia de Peñarol que sacaran de la lista negra a hinchas del club.