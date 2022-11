Economía y Empresas > EN RETIRADA

Wall Street le da la espalda a Argentina: fondo gigante desarma su posición tras perder millones de dólares

Franklin Templeton ya vendió más de US$ 156 millones en bonos argentinos en el tercer trimestre según los registros que difundió Bloomberg; la participación de ese fondo llegó a superar los US$ 5.000 millones pero se redujo a unos US$ 250 millones