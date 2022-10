Xi Jinping habló con dos horas con Joe Biden y le propuso trabajar por la paz

Xi Jinping fue directo en algo que hasta ahora Beijing evitaba. El presidente chino habló con el jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, y le dijo que la guerra de Ucrania es algo que "no hubiese querido ver".

El diálogo telefónico entre los presidentes de las dos potencias más grandes de la Tierra se extendió por dos horas según informan la agencia china Xinhua y varias agencias occidentales.

"No solo debemos encauzar relaciones por el camino correcto, sino también compartir responsabilidades internacionales y trabajar por la tranquilidad y la estabilidad mundial", dijo el presidente chino.

Xi Jinping le propuso a Biden trabajar en conjunto para lograr una paz a nivel global. "China y Estados Unidos no solo deben encauzar sus relaciones por el camino correcto, sino también compartir sus responsabilidades internacionales y trabajar por la tranquilidad y la estabilidad mundial", afirmó el mandatario chino.

Xi le dijo al jefe de la Casa Blanca que la guerra en Ucrania es "algo que no hubiese querido ver" y enfatizó sobre el papel que ambas naciones tienen "como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

Este contacto virtual entre ambos jefes de Estado es el cuarto desde que Biden llegó a la Casa Blanca. Xi le transmitió que "los hechos muestran de nuevo que los países no deberían llegar al extremo de encontrarse en el campo de batalla. El conflicto y la confrontación no le interesan a nadie, y lo que más debería atesorar la comunidad internacional es la paz y la seguridad", exclamó.

Este diálogo es la continuación del diálogo que comenzó el pasado lunes en Roma entre Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, y Yang Jiechi –director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores china.

Ambos jefes de Estado miran no solo el panorama mundial conflictivo sino sus propios frentes internos. China comienza mañana el XX Congreso del Partido Comunista que renovará a Xi Jinping por un nuevo período presidencial de cinco años y Biden enfrentará en menos de tres semanas unas elecciones de medio término en las cuales el Partido Demócrata puede perder la mayoría que tiene en ambas cámaras del Capitolio.

Los medios chinos no hablaron del conflicto entre Beijing y Taipei pese a que fue uno de los puntos que más confrontó a ambas potencias en los últimos meses. Este viernes las autoridades taiwanesas denunciaron la presencia del portaaviones Shandong en el estrecho de Taiwán. Al respecto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, quien dijo se trataba de "un entrenamiento de rutina" y se verificó que no tenía ni buques ni aviones a bordo.

"No debemos asociar esto con la comunicación entre los jefes de Estado de China y Estados Unidos. Pueden pensar que es demasiado sensible, pero lo que es sensible son ustedes, no el Estrecho de Taiwán", defendió Zhao.

