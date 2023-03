Yimmy Álvarez sobre los estados de Whastapp de Ruglio y la violencia que despiertan hacia los árbitros

El presidente de la gremial de árbitros, Yimmy Álvarez, se refirió a diferentes temas este miércoles en una entrevista que brindó a FútbolporCarve de Carve Deportiva AM 1010.

Sobre el comunicado que emitió la gremial la semana pasada poniendo de manifiesto que los árbitros están palpando un clima hostil apenas iniciada la temporada, explicó: “Estábamos viendo que sufríamos la misma hostilidad del año pasado y lo primero fue hacer reflexionar con un comunicado. Y seguimos con un paso más, presentar al Colegio de Árbitros las situaciones que se detectaron para que el Colegio lo mande al Tribunal de Ética de acuerdo a las reglamentaciones vigentes”.

La gremial elevó este lunes al Colegio de Árbitros una nota con todas las expresiones del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, contra los árbitros y su trabajo.

El viernes de la semana pasada, los árbitros también mandaron al Tribunal de Ética al dirigente de Nacional, Antonio Palma, por un incidente en juveniles en el que insultó y amenazó a un árbitro, según lo que se estampó en el informe confidencial.

Consultado sobre el vínculo y la relación con Ruglio, primero hizo un preámbulo sobre el dirigente como persona: “Con Ruglio tuvimos alguna reunión por medio del comité ejecutivo, que es la forma con la que trabajamos. Por lo que conocí de él es una persona súper sincera, respetuosa, amable y muy pasional, como muchos de los dirigentes que trabajan para sus diferentes clubes. Me parece una persona sin casete”.

Y luego profundizó: “En este caso entendemos que referido a varias situaciones que salen en diferentes medios, sus estados de WhatsApp, reflejan situaciones que terminan en que la falange popular de sus equipos tenga manifestaciones violentas hacia el colectivo arbitral. Viene por ahí. Es muy claro el reglamento en cuanto a las limitaciones. Así como a los árbitros nos limitan a hablar solo de nuestro partido por el artículo 93, no podemos hablar de árbitros a nivel local ni de Conmebol ni de FIFA. Quien sea árbitro y cometa ese tipo de actitudes tendrá la instrucción del sumario correspondiente. Los dirigentes tampoco pueden hablar de los arbitrajes. Y nosotros estamos intentando que cumplan la reglamentación vigente”.

Álvarez se refirió al artículo 9.17 del Código Disciplinario de la Asociación Uruguaya de Fútbol que claramente prohíbe realizar "comentarios públicos" entre otros a los dirigentes de fútbol.

"Los fallos de todos los tribunales de la A.U.F., así como las actuaciones de los Jueces y del Colegio de Árbitros no podrán ser discutidos por el Consejo Ejecutivo ni por la Asamblea, ni ser objeto de comentario público por parte de los clubes, dirigentes, jugadores, árbitros, líneas, etc."

Ruglio manifestó públicamente que no usa redes sociales pero que sí usa sus estados de WhatsApp como medio de difusión de los mensajes que quiere dar a la opinión pública.

Álvarez también explicó que el material que enviaron al Tribunal de Ética se basó en "recortes periodísticos".

El fin que persigue la gremial con todo esto es "evitar males mayores". "Hay antecedentes que se empezaron a generar fogoneos con temas arbitrales y terminamos con compañeros amenazados, gente procesada y el fútbol uruguayo suspendido, cuando lo que queremos es que haya fútbol y que esté la familia como está ocurriendo en los partidos".

También se refirió a la forma en que trabajan para mejorar y por qué no se destaca lo que los árbitros hacen bien.

“Nosotros entramos a la cancha a hacer lo mejor. A veces erramos y otras no. Trabajamos mucho para mejorar, pero existen situaciones en el juego en que no tomamos una resolución feliz, pero son las más las decisiones correctas aunque no se resaltan porque no es lo que vende. Lo que vende es cuando el árbitro o el equipo arbitral actúan mal. Eso está en las reglas de juego, pero estaría bueno que cuando acertamos también se puedan divulgar de la misma forma, con el mismo énfasis que cuando no acertamos. Eso va en la construcción de cada uno acerca de cómo lo quiere comunicar”.

Entiende que "el camino es seguir trabajando", pero para ello también necesitan un entorno adecuado con "la calma necesaria que requiere cualquier trabajador para poder desarrollar su tarea de la mejor forma posible”.

Inmediatamente después de las declaraciones de Álvarez, Ruglio publicó un estado de WhatsApp criticando ácidamente al juez y al arbitraje uruguayo todo.