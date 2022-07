Zafra lanera 2022/2023 abrió en mínimos en nueve meses

La lana cotizó esta semana en Australia a su menor valor desde el 23 de noviembre de 2021, en la apertura de la zafra 2022/2023. El Indicador de Mercados del Este (IME) cerró a US$ 9,56 el kilo base limpia, una baja de 2,7% respecto a la semana anterior y una reducción de 7% en las últimas dos semanas que ha resentido los valores en la operativa local.

La moneda australiana se debilitó frente al dólar estadounidense, cotizando en US$ 0,680, por lo que la caída en moneda local fue menor: en dólares australianos el indicador perdió 11 centavos (0,8%) y cerró en AU$ 14,07.

En un contexto de volúmenes importantes de oferta las lanas del extremo más fino, menores a 21 micras, fueron las que sufrieron las mayores bajas.

Las lanas de mejor calidad según los resultados de mediciones objetivas tuvieron pérdidas proporcionalmente menores.

El stock de lanas en manos de los productores sigue siendo elevado.

En la plaza local

En el mercado local las últimas referencias de la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros muestran cotizaciones de US$ 9 por kilo vellón para las lanas de 18 a 20 micras con certificaciones, US$ 7,90 para lotes de 20 a 21 micras y de US$ 6,60 para las lanas de 21 a 22 micras.

Para las lanas cruza de 23 a 24 micras los valores están en el entorno de los US$ 3,80 por kilo base sucia y US$ 1,70 para el Corriedale fino de menos de 27 micras.

El comienzo de las esquilas preparto en majadas de departamentos del norte del país pone más presión a los productores y barracas que tienen lotes de lana de zafras anteriores en galpones.

En las últimas semanas se concretaron algunas ventas a valores por debajo de las aspiraciones de los vendedores, por la necesidad de capitalizar y aliviar stock.

Las expectativas de una corrección al alza se postergan al perder el indicador de mercados el piso de los US$ 10.

Las reducciones de las últimas dos semanas muestran a las lanas finas y medias en valores entre 5% y 10% por debajo de un año atrás, y a las de 28 micras 26% por debajo.