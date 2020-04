Zambrano vendió el 100% de los Criollos de Rancho Yubely

Con la venta total de las 44 yeguas Criollas se realizó en la noche del martes 28 de abril la tradicional venta de los Criollos de Rancho Yúbely, de César Musselli y familia, esta vez de forma virtual respetando las recomendaciones sanitarias sugeridas por el gobierno nacional.

El valor promedio de todas las categorías fue US$ 2.454. El precio máximo fue para la categoría yeguas con cría y fue US$ 4.500, el mínimo fue US$ 1.170 por una potranca.

La comercialización estuvo a cargo del equipo de Zambrano & Cía. German Sapelli, responsable del departamento de Equinos de la firma rematadora expresó a El Observador que se quedaron muy conformes por los resultados dado que la colocación fue total y las ventas muy ágiles.

“Vendimos la totalidad de los ejemplares: 44 lotes, pero eran 60 animales si se suman las crías”, contó.

Promedios