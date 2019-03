Zeballos/Dotta arrancaron quintos en el Campeonato Argentino de Rally

En dos años de pruebas, desarrollo y del lógico pago del clásico “derecho de piso”, el exitoso equipo de rally uruguayo que conforman Rodrigo Zeballos/Sebastián Dotta salió este año decidido a la conquista del Campeonato Argentino de Rally. Trabajaron duro en el taller de Maldonado en pro de contar con un Peugeot 208 Maxi Rally (MR) acorde a las exigencias de la máxima categoría del certamen del vecino país.

Con más tragos amargos que dulces, toda esa experiencia de dos años se puso al servicio de un auto de rally que estuviera a tono con las exigencias y especialmente, con el rico palmarés de la tripulación varias veces laureada en lo local y también en Sudamérica.

Pues bien, los resultados de tanto esfuerzo parecen finalmente dar sus frutos tras arrancar en la localidad de Toledo (Córdoba) el Campeonato Argentino de Rally con una notable actuación del equipo uruguayo donde consiguieron la quinta ubicación final entre 19 grandes equipos.

Es importante señalar y ubicar al certamen rutero argentino en su contexto: el mejor campeonato de rally de la región donde compiten fuertes equipos apoyados por varias marcas y por si fuera poco, pilotos de jerarquía mundial.

Es ese, precisamente, el gran desafío que asumieron los uruguayos. Vencer a lo máximo de Argentina que en definitiva, es vencer al máximo nivel de rally en la región.

De hecho, el Campeonato Argentino compite en la fecha mundialista de Argentina a fines de abril. Casi nada.

El estreno 2019 de Zeballos/Dotta no pudo ser mejor. Absorbiendo una prolongada inactividad, igualmente se pusieron a tono de inmediato y flotaron entre los cinco mejores.

Brutal. Incluso, con parciales muy interesantes como la PE 3 en la que consiguieron el tercer mejor registro o la PE 11 en la que fueron cuartos.

La estadística de la competencia, tras tres días de carrera y 13 tramos cronometrados de velocidad, mostró a los uruguayos Rodrigo Zeballos/Sebastián Dotta (Peugeot 208 MR) siempre entre los 10 mejores excepto la PE 8.

Eso demuestra su velocidad y efectividad pero más que nada, muestra que se han preparado a tono para la tremenda exigencia. Este arranque les da el plus de confianza que necesitan.

"Nunca pensé que arrancaríamos tan bien"

Finalizada la competencia en Toledo (Córdoba), Rodrigo Zeballos estaba muy conforme con el resultado final, pero a la vez, sorprendido: “Nunca pensé que arrancaríamos tan bien el año. Llevamos mucho tiempo sin correr pero fuimos agarrando ritmo y confianza con un gran auto que desarrolló el equipo”. En cuanto a uno de los momentos más complejos de la carrera, el piloto de Maldonado dijo: “El primer día sin dudas fue lo peor. En la PE 4 nos encontramos con un tremendo vuelco del colega Gerónimo Padilla. Nos conmovió bastante. Por suerte sin consecuencias físicas. Pero el tramo se anuló y nos sacó un poco del ritmo que íbamos agarrando”. Sin embargo, eso no fue lo peor: “En el tramo siguiente íbamos en la tierra de lo que creíamos era un auto de carrera que nos precedía que venía lento, con problemas. Fue tremendo. No era un auto de carrera, era un auto particular tirando un tráiler. Horrible. Menos mal que nos la encontramos en un lugar de baja velocidad. Hicimos lo que correspondía: por seguridad, paramos la carrera”.

Lo que viene

La próxima cita para Rodrigo Zeballos/Sebastián Dotta (Peugeot 208 MR) válida por el Campeonato Argentino de Rally los expondrá a una dura prueba: el Rally Tafi del Valle con sede en Tucumán. Allí es la sede de la segunda fecha del 29 al 31; la previa a otro gran desafío: la tercera fecha junto al WRC Argentina 2019 (Mundial).