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Oncóloga explicó que cáncer de pulmón detectado en el papa León XIV es de los menos agresivos pero advirtió que es necesario esperar el postoperatorio

El postoperatorio que enfrente al papa será clave para determinar si podrá viajar a Uruguay como tiene previsto para el próximo 6 de noviembre

13 de octubre de 2026 20:18 hs
Papa León XIV en el Vaticano
Andrej ISAKOVIC / AFP

La oncóloga Marisa Fazzino, directora del servicio de Oncología del Hospital Policial, explicó que el tipo de cáncer de pulmón que se le detectó al papa León XIV es de los menos agresivos y que, de haber conseguido extirparlo en etapas tempranas, "muchas veces" supone la "curación" del paciente. Sin embargo, aclaró que es clave en las semanas posteriores evaluar la evolución del postoperatorio.

Fazzino, que fue entrevistada por Todo un tema de El Observador streaming, aclaró que no conocía los detalles del caso en particular y que hablaba, a nivel general, de los diagnósticos de este tipo.

Explicó que la mayoría de los cánceres de pulmón se detectan en fases avanzadas, algo que no sucedió con el papa León XIV, al menos según lo que ha transmitido el Vaticano.

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La especialista agregó que hay dos tipos de cánceres de pulmón, uno muy agresivo que ataca a pequeñas células y otro, no tan agresivo, que no las ataca y que es, justamente, el que tiene el papa. La información oficial indica que el tumor extirpado al papa —a quien le fue quitado el lóbulo inferior del pulmón derecho— consiste en un "adenocarcinoma pulmonar", algo que ya sospechaban los médicos.

Fazzino explicó que los tipos de cáncer como el que se le diagnosticó al papa, en caso de ser detectado en etapas tempranas (como parece ser la situación), suele lograr "la curación" cuando se realiza la cirugía.

"Ahora habrá que esperar al postoperatorio y, a su vez, esperar a la anatomía patológica definitiva. ¿Por qué? Porque hoy los cánceres de pulmón es como si tuviera cédula de identidad. Hoy se sabe mucho, sobre todo de este tipo (adenocarcinoma), en el cual hay, por supuesto, una alteración genética de las células y eso lleva a que podamos saber si hay algún gen que está alterado y podemos precisar si necesita otros diagnósticos complementarios", señaló la médica, exdirectora del programa nacional de Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Fazzino aclaró que ahora es necesario "esperar" y ver qué determina la anatomía patológica definitiva, así como estudiar el tamaño del tumor. Esto permitirá determinar si es necesario hacer "tratamientos complementarios" que pueden ir desde la radioterapia, la quimioterapia u otras alternativas.

La oncóloga consideró que lo extirpado al papa (lóbulo inferior dle pulmón derecho) no necesariamente constituye una porción "muy importante" y que la persona puede "tener una vida plena en el postoperatorio".

Sin embargo, apuntó: "Acá ya sería diferente cuando uno está pensando en un viaje como el del papa. Serán sus médicos tratantes quienes definirán con el postoperatorio y la evolución si amerita realizarlo en este momento o no".

Fazzino evitó aventurar si es posible que León XIV viaje en las próximas tres semanas, como tiene previsto. "Eso es realmente muy a considerar por el tipo de cirugía, la edad del paciente y lo que es un vuelo. Por lo cual, me reservo, porque son consideraciones que se hacen caso a caso, cada paciente es único. Verán los colegas si podrán autorizar el viaje".

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