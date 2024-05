El carácter contingente de la vida y la reforma de la seguridad social propuesta por el PIT-CNT

Esa frase conceptual, inspiradora, del profesor y filósofo estadounidense, Michael Sandel es un despertador, una alarma que resuena fuerte en medio de la rutina cuasi zombi del día a día. Una visión que encarna la necesidad de pensar y actuar más en modo de conjunto, valorando como criterio supremo el bien público o común, más que la conveniencia particular.

Subyace un fundamento clave: la situación personal de cada individuo es —al menos en un porcentaje significativo— consecuencia de las condiciones que nos han tocado en suerte. Dónde y cómo nacimos, la atención material y afectiva en nuestros primeros años de vida, la calidad de la educación recibida, en fin, una serie contextual que no elegimos, y que determina —podemos discutir el cuánto— el desarrollo de cada uno de nosotros. Asumir esa condición fortuita o contingente cuando es más favorable que el promedio, no implica una autoflagelación pero implica, a decir de Sandel, un llamado a la humildad. Esa humildad imprescindible para no caer en el tanto tienes tanto vales y a la vez, forzar un sentimiento de solidaridad que desemboque en mayores niveles de felicidad pública.