El pecado de Marcelo Bielsa, los riesgos de convertirse en el Titanic y los sorprendentes mapas de calor de Uruguay en la Copa América 2024

El primero, y allí es donde tiene tareas extras antes del jueves, ante Bolivia: brindar herramientas a sus futbolistas para que puedan controlar la ansiedad y moderar durante los partidos.

¿Qué ocurrió en el debut con Panamá? Uruguay le impuso un ritmo vertiginoso a su juego, que se hubiera encauzado rápidamente si la presión y asfixia sobre su rival se traslucía en el marcador. Sin embargo, no solo no llegaron los goles sino que cada intento errado (Uruguay tuvo 12 remates al arco en el primer tiempo), se transformó en una piedra que cargaba con más peso la mochila.

Entonces, los jugadores se vaciaron. En 45 minutos dejaron todo, sin administrar las energías para el resto del partido, y sin los cambios de Bielsa que refrescaran al equipo. ¿Te acordás cuando los hinchas decían que Tabárez no hacía cambios y era lento en las decisiones durante los partidos? Algo similar está ocurriendo con el entrenador argentino.

A Bielsa se le fundió el equipo. Ya le había pasado en el calor de Barranquilla contra Colombia, por las Eliminatorias, en octubre. ¿Recordás ese partido?

20240623 MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: Darwin Nuñez of Uruguay celebrates after scoring the team's second goal during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Panama at Hard Rock Stadium on June 23, 2024 in Miami Gardens, Flori

Darwin Núñez de la selección de Uruguay

Foto: Megan Briggs/Getty Images/AFP