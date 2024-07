La "balottagización" de Orsi

La primera es que, al parecer, el candidato no es quien resuelve su agenda, sino su “comando”. Si bien es cierto que en una campaña electoral el grupo que asesora al candidato tiene un rol importante, nunca podría sustituir su voluntad. Por tanto, la comunicación de que es el “comando” quien resuelve supone una degradación inaceptable -pero que evidentemente fue aceptada- del parecer del candidato. Si no fuera así, y si hubiera intervenido el candidato en la decisión, pero no lo expresa, sería una demostración de falta de autoridad de quien pretende ser Presidente.

Consecuentemente se abre otra significación. No tengo elementos para pensar que Orsi sea antidemocrático (más allá de su pasaje por el Movimiento de Liberación Nacional –Tupamaros), por lo que tiendo a suponer que su decisión -que es la antidemocrática- no tiene carácter “político” sino estratégico-electoral. Si así fuera, si la apuesta fuera por adelantar el proceso de segunda vuelta, “renunciando a noviembre” y poniendo toda la carne en el asador para octubre, parece ser una estrategia equivocada, entre otras cosas porque “hay noviembre”. La implicancia de “adelantar” el ballotage también supone un desconocimiento democrático. La misma implica quitar al debate político -por su exclusiva voluntad- argumentos que son tan representativos y legítimos como los de él. Por supuesto que nadie desconoce el peso relativo de las fuerzas políticas, pero a la hora de la discusión pública, del debate, lo que vale es el peso de los argumentos. Será luego el elector quien seleccione y pondere, pero no debería hacerlo uno de los candidatos. Además, al plantear falsamente ese “adelantamiento” desconoce a los uruguayos que aún no tienen definición. Su decisión supone un abroquelamiento que divide a los uruguayos en dos bandos y, por tanto, constituye una apuesta “grietista”, bien distinta a la actitud “puente” que ofrece Álvaro Delgado con una fórmula que integra a quienes provienen de otra sensibilidad política.