Los mecanismos de la ansiedad

La OMS afirma que solo 1 de cada 4 personas con ansiedad recibe atención. La mayor preocupación en este sentido es que la ansiedad no tratada es una puerta de entrada a múltiples enfermedades de la mente y el cuerpo.

La ansiedad crónica genera inflamación y neuroinflamación. Asimismo, favorece la instalación de depresión y la predisposición al abuso de sustancias. ¿Quién no ha escuchado o utilizado medicación por cuenta propia para “calmar” sus síntomas de ansiedad? Esto puede llevar a un callejón sin salida.

Todos, de una manera u otra, hemos sentido ansiedad. La ansiedad per se tiene funciones protectoras y adaptativas. El problema surge cuando la amenaza percibida no existe aún y quizá nunca existirá, o cuando la amenaza percibida es exagerada o se prolonga demasiado en el tiempo. Cuando la amenaza, real o imaginaria, es percibida como desbordante y la persona siente que no tiene las estrategias o recursos suficientes para afrontarla, la ansiedad aumenta.