Luz verde para Diego Aguirre en Peñarol y alerta amarilla con Álvaro Recoba en Nacional

Como te conté el sábado, la Fiera estaba convencido que en algún momento de 2023, o más adelante, volvería al club como entrenador para completar la obra que dejó inconclusa cuando emigró a Catar en 2011. Y que volvería para construir un Peñarol ganador, para quedarse hasta que los éxitos puedan derivar en su llegada a la selección, o que se agote por sí mismo su ciclo.

Todo está ocurriendo de acuerdo al plan de Aguirre.

Conformó un equipo para ser campeón, al que en un principio, en enero, le costó encontrar el punto, pero siempre trabajó con la tranquilidad que había elegido a las piezas adecuadas. Bajó el promedio de edad de los jugadores, conformó un equipo nuevo (sacó a 16 jugadores de 2023) y le puso su identidad.

Peñarol fue campeón del Apertura en 13 partidos (con 27 goles a favor y solo seis en contra), un logro que destaca el valor de Aguirre, el mejor entrenador del fútbol uruguayo, quien en unos meses apagó el incendio de Peñarol y le devolvió paz deportiva e institucional.

Ese es su gran acierto, aunque en el fútbol lo único que cuenta es ganar, para instalar la calma en la olla a presión de Peñarol y saciar con éxitos la ansiedad de los hinchas.

Desde aquel asado en su casa, en febrero de este año, con el que intentó brindar un mensaje de unidad, algo que urgía en Peñarol después de los tres primeros años de gestión de Ruglio, a las actuaciones deportivas que coronaron a los aurinegros, la Fiera consiguió domar nuevamente al mundo Peñarol.

En ese contexto, en el que la Fiera es más que un entrenador -es un gestor de todo Peñarol-, los aurinegros tienen ordenado el camino para avanzar en el ambicioso plan de Aguirre para volver a recuperar la identidad histórica del club y construir un Peñarol campeón.

Dudas acerca de cómo va a armar el equipo, dudas sobre cómo va a jugar… el rival de Nacional es el mismo Nacional con la falta de certezas que transmite Recoba, cuando no termina de definir un patrón de juego que termine de transmitir confianza al hincha.

Si hay algo que debe valorar el Chino, en un fútbol en el que los dirigentes hacen saltar rápidamente los fusibles de los entrenadores, es la confianza que le brindó el presidente Alejandro Balbi y la comisión de directiva luego de su interinato del año pasado, y que confirmaron al entregarle el desafío de conducir al plantel en 2024, bien reforzado, como quería, para pelear el Uruguayo y hacer un buen papel en la Libertadores.

20240507 FBL - LIBERTADORES - NACIONALURU - RIVER Nacional's head coach Alvaro Recoba gestures during the Copa Libertadores group stage second leg football match between Uruguay's Nacional and Argentina's River Plate at the Gran Parque Central stadium in

Álvaro Recoba

Dante Fernández / AFP