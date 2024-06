SuárezalaCopaAmérica: el mensaje para sensibilizar a Marcelo Bielsa

Desde hoy en Referí empezamos a vivir la Copa América 2024 de una manera especial, como en cada ocasión en que la celeste nos representa y nos despierta esas emociones únicas e intransferibles. Y para ello, a través de esta newsletter Copa América USA 2024 procuré acercarte una mirada diferente sobre el histórico torneo de Conmebol, desde un lugar en el que, además de vivirlo con pasión, también podremos reflexionar , profundizar en información y compartir sobre la participación de la selección que dirige Marcelo Bielsa . Porque también vos tenés experiencias y sueños con la selección para contar , y me gustaría conocerlas.

¿Vos decís que estoy exagerando? ¿Por qué? Si el traje a medida que confecciona Bielsa para Uruguay tiene todo, y este torneo de EEUU será la plataforma de despegue para una generación que va por todo de cara al Mundial 2026, y que tiene que confirmar en este torneo todas sus credenciales.La cobertura de Referí en la Copa América 2024Vamos por parte. Primero te presento la cobertura que Referí realizará en la Copa América.

Desde la próxima semana, el periodista Sebastián Amaya, que cubrirá su segundo torneo de selecciones (ya estuvo en Brasil 2019), y el equipo de El Observador Estados Unidos estarán siguiendo a Uruguay en cada rincón al que vaya, y te contarán sobre la intimidad de la celeste, la vida de los hinchas y te mostrarán el fútbol con la inconfundible capacidad de EEUU para montar espectáculos deportivos.

En redacción, desde Montevideo, un equipo todo terreno de Referí, redes y multimedia, acompañará y reforzará toda esa cobertura.

Y ya te contaré otras novedades.

Te dejo algunos links para que puedas conocer más detalles sobre la Copa América:

#SuárezalaCopaAmérica: el mensaje para sensibilizar a Bielsa

Vayamos al grano, ya en modo Copa América: ¿qué pensás sobre la renuncia de Edinson Cavani a la selección, a 21 días del inicio del torneo? ¿Entendiste su decisión, la compartiste?

Ahora bien, voy un poco más y me gustaría conocer tu opinión: ¿considerás que Luis Suárez tiene que estar en la lista de 26 futbolistas que presentará Bielsa?

Ya te conté en la newsletter Entre líneas que Bielsa debe pensar para adelante en un proceso a largo plazo, pero también hoy se plantea una alternativa, en este torneo de EEUU, en donde Conmebol amplió la lista a 26: después del año que tuvo en Gremio, siendo goleador en la MLS, demostrando vigencia futbolística y sin renovación en el puesto en el que juega el Pistolero, entiendo que Suárez tiene que ir a la Copa América.

La decisión es de Bielsa, pero, te preguntarás, ¿qué podés hacer vos?

Te acordás que hace dos años los hinchas de Nacional lanzaron aquella increíble campaña #SuárezaNacional, que llegó a 50 millones de usuarios y terminó en el regreso del Pistolero a los tricolores para jugar seis meses previo al Mundial Qatar 2022, cuando era imposible imaginarlo. Hasta la FIFA publicó sobre el tema.

¿Te imaginás qué puede ocurrir si los hinchas plantean una movida para sensibilizar a Bielsa? ¿Cómo la ves así? #SuárezalaCopaAmérica.

Qué mensaje brindó Bielsa sobre Suárez para la Copa América

¿Cuál es la realidad? Bielsa convocó a 28 futbolistas, 16 que trabajan con él en Denver y otros 12 que entrenan en el Complejo de la AUF, y Suárez no está. Ni en EEUU ni en el Complejo de la AUF. De esos 28, solamente puede incluir a 26 en la lista que el técnico debe presentar el 15 de junio.

Los 16 que tiene en EEUU, que este miércoles a la hora 22 jugarán ante México en un partido que se podrá ver en todos los cables en Uruguay y por streaming, son: Sergio Rochet, Santiago Mele, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Lucas Olaza, Mathías Olivera, Nahitan Nandez, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, César Araújo, Facundo Torres, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Luciano Rodríguez y Darwin Núñez.

En Montevideo entrenan 12: Randall Rodríguez, Ronald Araujo, Nicolás Marichal, Matías Viña, Guillermo Varela, Brian Ocampo, Emiliano Martínez, Cristian "Kike" Olivera, Miguel Merentiel, Nicolás De La Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Agustín Canobbio.

El hecho que tienen en común todos estos jugadores es que Bielsa tuvo contacto con ellos.

Por ejemplo, una de las caras nuevas de esta convocatoria, Merentiel dijo que Bielsa lo llamó para decirle que lo esperaba en el Complejo de la AUF.

¿Sabías que, según confesaron desde el entorno del jugador, Bielsa nunca habló con Cavani? No habló luego que lo incluyó en la lista de 44 reservados para la Copa América, ni en los 12 meses que el argentino acumula trabajando en el Complejo de la AUF.

Allí es donde la sensibilidad del entrenador queda en falsa escuadra, y entra a tallar en un nivel en donde los aspectos profesionales no pueden soslayar aspectos humanos, ni indiferencias innecesarias.

¿Con qué necesidad se planta por encima de un jugador del calibre de Cavani, en este caso, con todo lo que representa para los uruguayos, en la hora del final de su carrera?

Los recursos más valiosos que hizo germinar Tabárez dentro del Complejo de la AUF fueron respeto y sensibilidad.

Lo que ocurre con Suárez se desarrolla en un terreno similar, y en este asunto en donde el corazón nos puede traicionar, por el amor que generó su devoción por la celeste, igual que en el caso del Matador, todavía los hinchas están a tiempo para lanzar una movida para sensibilizar a Bielsa.

#SuárezalaCopaAmérica podrá ser el punto de partida para que en 10 días, cuando Bielsa deba presentar la lista de buena fe, el Pistolero sea inscripto en el casillero nueve.

El hincha está a tiempo de llevar a Suárez a la Copa América. Y si Bielsa considera que el Pistolero no tiene nada para aportar, lo que sería un grueso error y en ese caso estaría subestimando la capacidad del goleador histórico; tiene a mano un botón de emergencia: el lugar número 26 de la lista.

Sobran ejemplos: si Diego Alonso llevó a Ronald Araujo, que se recuperaba de una grave lesión que le impediría jugar hasta octavos de final de Qatar 2022, o eligió a Sebastián Sosa como tercer golero, ¿por qué Suárez no puede ser ahora el jugador 26?

Si Tabárez llevó al Ruso Pérez al Mundial de Brasil 2014 y Maxi Pereira a Rusia 2018, en una nómina de 23, sabiendo que no iban a tener participación –como finalmente ocurrió–, ¿por qué Suárez no puede ser ahora el jugador 26?

Y como esos habrá decenas de casos de jugadores que recordarás vos que, de alguna forma, recibieron un homenaje al conformar un plantel, cuando sabían que no iban a tener minutos, y el técnico les otorgaba un premio.

En este caso Suárez no precisa un homenaje, en una lista de 26 debe tener un lugar, pero, por si acaso Bielsa no lo considera, puede apretar el botón de los aspectos humanos que también hacen a esta historia de amor entre el Pistolero y los uruguayos, que el entrenador no puede desconocer.

La seguimos en la próxima, con Bielsa reflexionando sobre el rol de Suárez o sensibilizado porque el Pistolero tiene que estar en la Copa América 2024.