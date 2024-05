"Parece el jinete del apocalipsis": Orsi dijo que el Uruguay "se cae a pedazos" y Delgado le respondió

“Lo leí. Lo tuve que leer dos veces porque este no es Orsi, por lo menos no es el Orsi que venía hablando. Creo que las internas empiezan a condicionarle. Y cuando lo empiezan a correr por la izquierda, sobre todo los sectores más radicales que apoyan a la otra precandidata, seguramente lo condicionen en el cambio del discurso", dijo el exsecretario de Presidencia en una conferencia de prensa en San José.

En la conferencia de prensa en San José, el precandidato blanco aseguró que el gobierno trabajó en la "seguridad" y "economía" y que a pesar de administrar "cinco crisis" –como suele decir empezando por la pandemia–, deja "menos de la mitad de inflación", "el salario real promedio más alto de los últimos 50 años" y "80 mil puestos de trabajo", entre otras cosas.

"Tienen memoria selectiva, pero cada uno tiene derecho a intentar ganar la interna como puede. Nosotros preferimos hacerlo con la verdad", concluyó.

Yamandú Orsi: Uruguay "se cae a pedazos"

Orsi había hablado días atrás en Río Negro y allí señaló que el país está "más desigual" y "mucho más estancado" que cuando gobernaba el FA.

"Queremos dar vuelta esto y que tengamos esperanza y este país vuelva a ser un faro" para América Latina, añadió según consignó El País. Para Orsi, Uruguay “se cae a pedazos”.

"Nos duele recorrer el país y que nos digan que las policlínicas no funcionan, no vienen los especialistas, no hay horas para el doctor, no hay medicamentos... Eso pasa en todos lados", sostuvo.

Dijo que los vecinos le hablaron, entre otras cosas, sobre la necesidad de más "centros CAIF (Centros de Atención a la Infancia y a la Familia)" y que "los jubilados esperan viviendas" que nunca fueron hechas

"El otro día recorrimos una zona de Casavalle, la gente viviendo en el barro... Esperando que el Estado les dé algo; no hay nada, el Mides (Ministerio de Desarrollo Social) ya no responde", aseguró.

Para el exintendente de Canelones "no hay nada en el horizonte" y las autoridades "anuncian un montón de cosas que después nunca pasan".

Además, apuntó contra el manejo de la seguridad. Sobre el narcotráfico dijo que "ya no somos un país de tránsito, somos un país de acopio".

"Pero por suerte se ve que algo bien funciona, porque las actividades sospechosas de lavado de activo son cada vez menos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué suerte! Crece el narcotráfico, pero el lavado no", continuó, irónico.