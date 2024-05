¿Izquierda moderada? Carolina Cosse y Yamandú Orsi se desligan de las etiquetas ideológicas

Carolina Cosse y Yamandú Orsi no levantan el puño cuando suena La Internacional. Y como con este himno más que centenario para el movimiento obrero, los principales candidatos del Frente Amplio también se desligan de las etiquetas clásicas de la izquierda .

"Soy frenteamplista", resume Cosse a El Observador. "A lo largo de los años me he forjado como independiente. Y creo que uno encuentra algún concepto en algo que puede explicar una realidad, después en otra cosa... (pero) me siento frenteamplista".