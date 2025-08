"Antes de ser deportistas, somos mujeres": preocupación por la "peligrosa" delgadez de las ciclistas del Tour de France femenino

"Hay muchas chicas que han ganado grandes carreras con un peso muy ligero e, indirectamente, las jóvenes que tratan de tener buenos resultados van a tomarlas como ejemplo", insistió Kerbaol, que se formó como nutricionista antes de ser ciclista profesional.

El mensaje de la mejor joven (maillot blanco) del Tour 2023, es "formidable", estimó para la AFP el médico del equipo Cofidis Mathieu Muller. "Que sea una corredora la que lance el aviso, eso tiene mucho más impacto que si procediese de un médico", sostiene.

"Una masa grasa demasiado débil conlleva lo que se llama la triada de la deportista, es decir, el déficit de aporte energético que conduce a la ausencia de menstruaciones y después a la osteoporosis", explica. Un problema que no tienen los hombres.

Una fuente médica consultada no descarta por completo la posibilidad de que, algún día, una corredora se fracture las cervicales y quede parapléjica.

"La consecuencia son problemas óseos, digestivos, cutáneos y psiquiátricos, como la depresión", apunta en la misma línea el doctor Muller.

En opinión de los médicos interrogados el jueves por la AFP, las corredoras pueden estar en fase de perder peso durante unas semanas, pero más allá de una cierta duración se convierte en algo "muy problemático" desde un punto de vista médico.

Sería necesario, sostienen, que las corredoras se fijen dos o tres objetivos por temporada y que el resto del año recuperen el peso.

Entre su victoria en la París-Roubaix y la salida del Tour femenino, la francesa Pauline Ferrand-Prévot indicó haber perdido cuatro kilos.

"Pero más, no es viable en absoluto", sentenció la víspera del inicio del Tour la campeona olímpica de VTT cross-country en 2024.

EF EducationOatly team's French rider Cedrine Kerbaol awaits for the start of the 6th stage (out of 9) of the fourth edition of the Women's Tour de France cycling race, 123.7 km from Clermont-Ferrand to Ambert, in Clermont-Ferrand, central France on July

Cedrine Kerbaol

Foto: AFP