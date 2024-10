Carrasco Polo amplió a siete puntos su ventaja en el Uruguayo de hockey y dio otro paso para ganar la Tabla Anual

Carrasco Polo venció el sábado 2-1 a Old Christians, como visitante, y amplió a siete puntos su ventaja como líder de la Tabla Anual del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped en la rama femenina. El empate entre sus más inmediatos perseguidores, Náutico y Old Girls, dejó a las polacas en una posición inmejorable para quedarse con el número 1 para los playoffs y también con la ventaja para la definición del certamen.

Si Polo gana la Anual será campeón uruguayo si se corona en los playoffs. Si no gana los playoffs, tendrá derecho a una final con el vencedor de los mismos, por lo que el número 1 dispone de una doble chance de conquistar el Uruguayo.

Con dos triunfos de acá al final de la fase regular, Polo se asegura ser el número uno. Le quedan por delante Woodlands, Old Ivy, Old Girls y Yacht. Necesita ganar dos partidos.

Empate entre Náutico y Old Girls

En el gran partido de la fecha, el escolta Náutico empató 2-2 con Old Girls.

Los goles de las rojas de Carrasco y Punta Gorda fueron de Manuela Vidal y Chiara Curcio mientras que para las azulgranas, tricampeonas uruguayas, anotaron Felicia Molinaro y Milagros Algorta.

Con ese empate, Náutico sigue un punto arriba de Old Girls en un puesto clave del torneo ya que el primero y el segundo avanzan directo a semifinales mientras que del tercero al sexto comienzan los playoffs en cuartos de final.

Yacht perdió y se le complica el número 5

Yacht acumuló su cuarta derrota consecutiva y ahora ve cómo Old Ivy se le arrimó a un solo punto por lo que peligra su número 5 que en playoffs lo hará jugar contra Old Christians que no puede llegar a ser tercero y que tiene nueve puntos de ventaja para defender su plaza.

Si Yacht queda sexto, en cambio, deberá medirse con el número 3 donde hoy está Old Girls.

Woodlands le ganó 2-1 a Yacht con doblete de penal de Janine Stanley, marcando Iroé Gorozurreta el descuento.

Se viene Old Ivy se viene

Con goles de Isabel Zanella y Belén Barreiro, Old Ivy derrotó 2-0 al colista Seminario y sigue sexto, pero ahora a un solo punto de Yacht.

Seminario no llega a los playoffs

Biguá derrotó 2-0 a Seminario con goles de Agustina Alles y Martina Rago y de esta forma dejó matemáticamente sin chances a Seminario de llegar a playoffs.

De todas formas, el joven equipo debutante, dirigido por Lucía Laborde, está haciendo su primera temporada en mayores y la base de una rica experiencia era el gran objetivo que buscaban para seguir proyectando a futuro.

Biguá pelea con Woodlands para alcanzar y pasar la línea de Old Ivy.

Woodlands está a seis puntos y Biguá a nueve. Quedan 12 por disputar.

Tabla de puntos

Carrasco Polo 60 Náutico 53 Old Girls 52 Old Christians 37 Yacht 28 Old Ivy 27 Woodlands 21 Biguá 18 Old Sampa 15 Seminario 11

Tablas de goleadoras

1- Camila Piazza (Carrasco Polo) 16

2- Chiara Curcio (Náutico) y Milagros Algorta (Old Girls) 14

3- Agustina Taborda (Náutico) 13

4- Belén Barreiro (Old Ivy) 11

5- Janine Stanley (Woodlands) 10