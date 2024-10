Carrasco Polo sigue líder del Uruguayo de hockey sobre césped y Camila Piazza pasó a ser la goleadora del torneo

Piazza ya había alcanzado en la cima de la tabla de goleadoras a Chiara Curcio y Agustina Taborda de Náutico, y a Milagros Algorta de Old Girls, quienes no marcaron el fin de semana.

El equipo de Martín Ocampo es el más goleador de la temporada con 20 anotaciones más que Polo y seis más que Old Girls.

Old Girls sigue tercero

Las tricampeonas de Old Girls se mantuvieron terceras a solo un punto de Náutico tras ganarle 1-0 a Biguá.

El único gol del partido lo hizo Paula Pérez.

Importante triunfo de Old Ivy

Con goles de Belén Barreiro y Carolina Vega, dos de sus jugadoras emblema, Old Ivy derrotó 2-1 a Yacht.

En Yacht anotó el gol Iroé Gorozurreta.

Ivy sigue en zona de playoffs y le sacó seis puntos de ventaja a Woodlands cuando quedan cinco fechas por disputarse.

La vuelta al gol de Constanza Barrandeguy

Tras recuperarse de una rotura de ligamentos y volver a las canchas antes del parate de dos semanas por las vacaciones de Primavera, Constanza Barrandeguy volvió al gol en Woodlands.

Su equipo le empató 3-3 de visitante a Old Christians en un auténtico partidazo.

Florencia Felvinczi marcó dos goles para Woodlands mientras que Barrandeguy anotó tras un córner corto que sacó su hermana Manuela en el que Josefina Carrau le sirvió la bocha para arrastrarla notablemente para vencer a la mejor golera del hockey uruguayo, Victoria Bate.

20240928 Gol de Constanza Barrandeguy de Woodlands a Old Christians hockey sobre césped, Uruguayo 2024

Por Christians, que sigue en zona de playoffs (hoy sería rival de Yacht en cuartos de final), marcó nuevamente Paula Carvalho, Josefina Reyes y también Magdalena Bonet.

Posiciones del Uruguayo de hockey sobre césped

Carrasco Polo 57

Náutico 52

Old Girls 51

Old Christians 37

Yacht 28

Old Ivy 24

Woodlands 18

Biguá 15

Old Sampa 15

Seminario 11

Formato de disputa

Los dos primeros de la Tabla Anual (tres ruedas todos contra todos) avanzan directamente a semifinales de playoffs.

Los ubicados del tercero al sexto lugar (tercero contra sexto y cuarto ante el quinto) juegan playoffs (ida y vuelta) por un lugar en semis.

El ganador de los playoffs será campeón uruguayo directamente si es el mismo equipo que ganó la Tabla Anual. Si so dos equipos diferentes habrá una nueva y definitiva final por el título.

Los ubicados del séptimo al décimo puesto jugarán la Copa de Plata.

Tabla de goleadoras

1- Camila Piazza (Carrasco Polo) 16

2- Chiara Curcio (Náutico), Agustina Taborda (Náutico) y Milagros Algorta (Old Girls) 13

3- Belén Barreiro (Old Ivy) 10

4- Lucila Gomensoro y Justina Arregui (Old Girls) 9

5- Elisa Civetta (Old Girls) y Janine Stanley (Woodlands) 8