Carrasco Polo goleó a Biguá y amplió su ventaja como líder del Uruguayo de hockey sobre césped

HOCKEY SOBRE CÉSPED Carrasco Polo, Náutico y Old Girls no se dan tregua en el Uruguayo de hockey sobre césped

Las polacas le sacaron cinco puntos de ventaja a un Náutico que venía respirándole en la nuca pero que el sábado cayó sorpresivamente contra Woodlands.

Tonificado por el retorno de Constanza Barrandeguy, Woodlands se impuso 3-1 con toda la magia de Janine Stanley puesta al servicio de la causa y con dos goles. El otro lo hizo Manuela Barrandeguy. Para Náutico marcó Manuela Vidal.

Old Girls también aprovechó la caída de Náutico y se le puso a un solo punto luchando por puestos claves. Los dos primeros de la Tabla Anual (disputada a tres ruedas) avanzan directamente a semifinales.

Las tricampeonas le ganaron 5-1 a Yacht con doblete de Felicia Molinaro más goles de Justina Arregui, Lucila Gomensoro y Josefina Costa. Para Yacht, que sufrió las bajas de Iroé Gorozurreta por suspensión y de Sabrina Garaza por un desgarro, anotó Julieta Jansons.

Además, Old Ivy empató 2-2 con Old Christians con goles de Victoria Ramos y Camila Algañaraz contra tantos de Manuela Neme y Paula Carvalho que respondió con gol con su cambio de posición de volante a delantera.

Old Sampa, por último, derrotó 1-0 a Seminario con anotación de Mariel Larghero, su tercer gol en la temporada.

Sampa cortó así una racha de 10 derrotas consecutivas y logró alcanzar la línea de Biguá.

Posiciones del Uruguayo de hockey sobre césped

Carrasco Polo: 54

Náutico: 49

Old Girls: 48

Old Christians: 36

Yacht: 28

Old Ivy: 21

Woodlands: 17

Biguá y Old Sampa: 15

Seminario: 11