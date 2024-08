Carrasco Polo, Náutico y Old Girls no se dan tregua en el Uruguayo de hockey sobre césped

El equipo de Martín Ocampo derrotó 5-2 a Yacht con enorme actuación de Chiara Curcio, autora de tres goles, más tantos de Agustina Taborda y Lupe Curutchague. Por Yacht marcaron Sabrina Garaza, de penal, y la máxima anotadora del equipo, Pilar Gutiérrez.

Old Girls, por su parte, sigue tercero luego de ganarle 2-0 Woodlands con anotaciones de Justina Arregui y Felicia Molinaro.

Old Christians está cuarto luego de derrotar 2-1 a Old Sampa con tantos de Giulia Zucchi y Milagros Seigal contra uno de Clara Brum.

Por último, Old Ivy y Biguá empataron 1-1 con goles de Belén Barreiro y Victoria Penayo, respectivamente.

Tabla de posiciones

Carrasco Polo tiene 51 puntos, Náutico 49, Old Girls 45, Old Christians 35, Yacht 28 y Old Ivy 20.

Los dos primeros pasan directo a semifinales. Del tercero al sexto inician los playoffs por otras dos plazas a semis (tercero con sexto y cuarto contra quinto, ida y vuelta).

El ganador de la Tabla Anual será campeón uruguayo si gana los playoffs o si le gana en una final al vencedor de los playoffs.

Pelean por entrar entre los primeros seis Biguá con 15, Woodlands con 14, Old Sampa con 12 y Seminario con 11.

En Woodlands volvió a las canchas Constanza Barrandeguy tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados de rodilla.

Tabla de goleadoras

1- Chiara Curcio (Náutico), Milagros Algorta (Old Girls) y Agustina Taborda (Náutico) 13

2- Camila Piazza (Carrasco Polo) 12

3- Belén Barreiro (Old Ivy) 9

4- Elisa Civetta (Old Girls), Lucila Gomensoro (Old Girls) y Justina Arregui (Old Girls) 8

5- Giulia Zucchi (Old Christians) 7

Con sus tres goles, Curcio alcanzó en la cima de las artilleras a Mili Algorta, al igual que su compañera de equipo, Guchi Taborda.