Náutico arrasador: le ganó a Carrasco Polo y Old Girls y quedó a dos puntos de la cima de la Anual en hockey sobre césped

Este martes, Náutico jugó al fin el partido que estaba pendiente desde la cuarta fecha del torneo (primera rueda) y derrotó 5-2 a Old Girls.

Los goles fueron de Chiara Curcio, Agustina Taborda, Jimena García, Valentina Luis y Carolina Curcio; marcando Milagros Algorta y Josefina Costa para Old Girls.

Tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Polo sigue puntero con 48 puntos, Náutico lo escolta ahora con 46 unidades y Old Girls quedó tercero con 42.

Luego de que se disputen las tres ruedas los dos primeros quedarán clasificados a semifinales mientras que los ubicados del tercero al sexto lugar jugarán cruzados (3º-6º y 4º-5º) por sus lugares en semifinales.

A su vez, el ganador de la Tabla Anual tendrá derecho a una final si no resulta ser el ganador de los playoffs. Si el que gana los playoffs es el vencedor de la Anual, se consagrará ya campeón uruguayo. En cambio, si los ganadores son diferentes se jugará una final para definir al campeón.

El cuarto sigue siendo Old Christians que el sábado empató 0-0 con Seminario.

Christians suma 32 puntos y Seminario es colista con 11, pero con una buena temporada teniendo en cuenta que es un equipo joven y a la vez debutante.

Yacht es quinto con 28 unidades. El sábado le ganó 1-0 a Old Ivy en un duelo clave, decidido con un gol de Pilar Gutiérrez, que igualó como máxima anotadora del equipo a Julieta Jansons, con 5 tantos.

Old Ivy tiene 19 puntos y aún se mantiene en zona de playoffs.

Lo sigue Biguá con 14 unidades, pero el Pato perdió 1-0 el sábado con Woodlands. El único gol del encuentro lo hizo Faustina Oyenard.

Con ese triunfo, Woodlands alcanzó la línea de Biguá y se metió en la pelea por alcanzar la zona de playoffs. Woodlands jugará a partir de la próxima fecha con un retorno de lujo: Constanza Barrandeguy, ya recuperada de una rotura de ligamentos.

Old Sampa, por su parte, tiene 12 puntos, pero acumula 12 partidos consecutivos sin poder ganar (9 derrotas y 3 empates).

El sábado perdieron feo con Old Girls, por 8 a 0. Los goles del triunfo fueron de Lucila Gomensoro, en tres oportunidades, Justina Arregui , Milagros Algorta, Felicia Molinaro, Sophie Stremmler y Sol Martínez.

Goleadoras del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

1- Milagros Algorta (Old Girls) 13

2- Agustina Taborda (Náutico) 12

3- Camila Piazza (Carrasco Polo) 11

4- Chiara Curcio (Náutico) 10

5- Elisa Civetta (Old Girls), Lucila Gomensoro (Old Girls) y Belén Barreiro (Old Ivy) 8