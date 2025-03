Conocé a los siete candidatos para suceder a Thomas Bach como presidente del Comité Olímpico Internacional

Sebastian Coe puede presumir de haber recuperado el rumbo desde 2015 de 'World Athletics', una institución sacudida por su predecesor Lamine Diack, condenado por su implicación en el disimulo del dopaje ruso. Pero Coe se ha buscado también enemistades, tras decidir otorgar primas económicas a los atletas medallistas de oro de los Juegos Olímpicos de París-2024 sin haber consultado con nadie, una medida financiera que la mayor parte de federaciones internacionales no pueden adoptar.

Sus posiciones firmes, como la exclusión total de deportistas rusos desde el inicio de la guerra en Ucrania, chocan de frente con el sentido del consenso de Thomas Bach, quien los reintegró bajo bandera neutral tras la petición de una parte del mundo olímpico.

Este candidato no necesitará hacerse un nombre, pues se trata del hijo del expatrón emblemático del COI Juan Antonio Samaranch (1980-2001), cuya dirección es recordada por el explosivo aumento de ingresos del olimpismo, pero también por una gobernanza controvertida.

A sus 65 años, el español no cuenta con pasado de deportista, pero por segunda vez es vicepresidente del COI (2016-2020 y desde 2022), y sigue de cerca las cuestiones de marketing: su candidatura apuesta por destacar la marca olímpica, en especial explorando nuevas formas de ingresos y recomendando reexaminar el programa de patrocinios internacional.

Candidate to the presidency of the International Olympic Committee (IOC) Kirsty Coventry speaks to the press during the 144th IOC Session in Costa Navarino, Greece, where the next IOC President will be elected, on Marc.jpg

Kirsty Coventry

Foto: Fabrice COFFRINI / AFP