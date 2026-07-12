Diego Ramírez, de salir en carnaval con Zíngaros a ganar dos medallas de oro en el Sudamericano de gimnasia aeróbica

Diego Ramírez se volvió a consagrar campeón sudamericano de gimnasia aeróbica y tuvo un fin de semana de ensueños en el torneo Sudamericano disputado en Buenos Aires.

"El gimnasta uruguayo se consagró nuevamente Campeón Sudamericano de Gimnasia Aeróbica , reafirmando su lugar entre los mejores del continente. Con una brillante actuación, alcanzó un puntaje histórico de 19.100, la nota más alta lograda por un representante uruguayo en esta disciplina", destacó a través de su cuenta de Instagram la Federación Uruguaya de Gimnasia.

"Un resultado que refleja años de esfuerzo, dedicación y pasión , y que sigue dejando en lo más alto el nombre de Uruguay", agregó.

Este domingo, Ramírez logró con Julieta Perezza la medalla de oro en pareja mixta, siendo esta la primera vez que consiguen semejante galardón.

Jannik Sinner le ganó a Alexander Zverev, se coronó en Wimbledon y ganó el quinto Grand Slam de su carrera

Valentín Soca sigue con su infernal progresión y este miércoles batió otra vez el récord nacional de 1.500 m de atletismo, en Italia

Diego Ramírez y Julieta Perazza Foto: @federacionuruguayadegimnasia

"Tras dos años consecutivos obteniendo la medalla de plata, la dupla uruguaya alcanzó la cima del continente y escribió una nueva página en la historia de la gimnasia aeróbica nacional. Desde la Federación Uruguaya de Gimnasia felicitamos con enorme orgullo a Julieta y Diego por este logro histórico, fruto del esfuerzo, la dedicación y el compromiso con nuestro país", dijo el ente rector de la gimnasia en Uruguay.

Ramírez integró en el carnaval 2026 a parodistas Zóíngaros y mostró todas sus destrezas en la parodia de Muhammad Alí.