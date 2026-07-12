Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / GIMNASIA AERÓBICA

Diego Ramírez, de salir en carnaval con Zíngaros a ganar dos medallas de oro en el Sudamericano de gimnasia aeróbica

Diego Ramírez, quien tuvo un gran destaque en carnaval en la parodia de Muhammad Alí en Zíngaros 2026, ganó este fin de semana dos medallas de oro en el Sudamericano de gimnasia aeróbica disputado en Buenos Aires

12 de julio de 2026 20:14 hs
Diego Ramírez

Diego Ramírez

Foto: @federacionuruguayadegimnasia

Diego Ramírez se volvió a consagrar campeón sudamericano de gimnasia aeróbica y tuvo un fin de semana de ensueños en el torneo Sudamericano disputado en Buenos Aires.

"El gimnasta uruguayo se consagró nuevamente Campeón Sudamericano de Gimnasia Aeróbica, reafirmando su lugar entre los mejores del continente. Con una brillante actuación, alcanzó un puntaje histórico de 19.100, la nota más alta lograda por un representante uruguayo en esta disciplina", destacó a través de su cuenta de Instagram la Federación Uruguaya de Gimnasia.

"Un resultado que refleja años de esfuerzo, dedicación y pasión, y que sigue dejando en lo más alto el nombre de Uruguay", agregó.

Este domingo, Ramírez logró con Julieta Perezza la medalla de oro en pareja mixta, siendo esta la primera vez que consiguen semejante galardón.

Valentín Soca sigue con su infernal progresión y este miércoles batió otra vez el récord nacional de 1.500 m de atletismo, en Italia

Jannik Sinner le ganó a Alexander Zverev, se coronó en Wimbledon y ganó el quinto Grand Slam de su carrera

Diego Ramírez y Julieta Perazza

Diego Ramírez y Julieta Perazza

"Tras dos años consecutivos obteniendo la medalla de plata, la dupla uruguaya alcanzó la cima del continente y escribió una nueva página en la historia de la gimnasia aeróbica nacional. Desde la Federación Uruguaya de Gimnasia felicitamos con enorme orgullo a Julieta y Diego por este logro histórico, fruto del esfuerzo, la dedicación y el compromiso con nuestro país", dijo el ente rector de la gimnasia en Uruguay.

Ramírez integró en el carnaval 2026 a parodistas Zóíngaros y mostró todas sus destrezas en la parodia de Muhammad Alí.

Las más leídas

Racing 1-1 Peñarol por el Torneo Intermedio: el aurinegro rescató a duras penas un empate con un penal anotado por Abel Hernández

Argentina 3-1 Suiza por el Mundial 2026: la albiceleste ganó un duro partido y jugará ante Inglaterra las semifinales

Diego Aguirre sonríe porque se llegó a un acuerdo por un año y medio con el futbolista que estaba esperando para sumar al plantel

El relato brasileño del gol de Julián Álvarez para Argentina ante Suiza en el Mundial 2026 que recorre el mundo; mirá el video

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos