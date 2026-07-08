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Valentín Soca sigue con su infernal progresión y este miércoles batió otra vez el récord nacional de 1.500 m de atletismo, en Italia

Valentín Soca llevó su récord de 3.35.50 a 3.35.12 tras obtener la medalla de bronce del Trofeo Ottavio Missoni en los 1.500 metros

8 de julio de 2026 22:14 hs
El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

Valentín Soca&nbsp;

Valentín Soca 

@AltetismoCAU

El semifondista uruguayo Valentín Soca batió este miércoles su récord nacional de 1.500 metros al salir tercero en el Trofeo Ottavio Missoni disputado en la ciudad italiana de Lignano Sabbiadoro.

Soca, nacido en Vichadero y de 23 años, obtuvo la medalla de bronce de la prueba con una marca de 3.35.12 entrando por detrás del neocelandés Samuel Tanner con 3.34.75 y del francés Flaurien Szot, quien logró el mismo registro.

El finalista mundial de 5.000 m en Tokio 2025 se había hecho del récord nacional en el Meeting de Lievin disputado en la ciudad francesa de Pas-De-Calais, el 18 de febrero pasado, entonces con un registro 3.35.50.

Esa marca la logró en una prueba de pista corta (200 metros) pero ahora, en esa y distancia mayores, los récords también valen como absolutos.

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Ahí logró dejar atrás el 3.35.82 de Santiago Catrofe, logrado el 12 de junio de 2021, en Niza.

Evolución del récord nacional de 1.500 m en atletismo

Fecha Torneo Ciudad Atleta Marca
20 de junio de 1989 Sevilla Ricardo Vera 3.43.47
18 de junio de 2019 Meeting Internacional Barcelona Santiago Catrofe 3.42.73
6 de diciembre de 2020 Nacional Montevideo Santiago Catrofe 3.41.83
12 de mayo de 2021 Meeting Ciudad de Málaga Málaga Santiago Catrofe 3.37.75
12 de junio de 2021 Meeting de Niza Niza Santiago Catrofe 3.35.82
19 de febrero de 2026 Meeting de Lievin Pas-De-Calais Valentín Soca 3.35.50
8 de julio de 2026 Trofeo Ottavio Missoni, Lignano Sabbiadoro 3.35.12

Soca es poseedor de los récords nacionales de 1.000 m en pista corta, 1.500 m, 1.500 m en pista corta, 2.000 m, 2.000 en pista corta (también récord sudamericano), 3.000 m en pista corta (también récord sudamericano), 5.000 m en pista corta (también récord sudamericano) y 10.000 m.

Su entrenador es Pablo Gardiol y entre sus logros internacionales destacan una medalla de plata en 5.000 m del Sudamericano sub 23 de Cascavel 2022 y otra de bronce en 10.000 m, el título sudamericano de mayores de 5.000 m en San Pablo 2023, su 13° puesto en el Mundial de Tokio 2025 en 5.000 m (finalista), con el que superó ostensiblemente el 43° lugar de Budapest 2023, el sexto puesto del Mundial indoor de Tuen de este año, en 3.000 m, y una sobresaliente actuación en el Iberoamericano disputado en mayo de este año en Lima en el que fue medalla de oro en 1.500 y 10.000 m.

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