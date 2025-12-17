Dólar
Ejecución "inminente" para el boxeador iraní condenado a muerte por el que pidieron su perdón varias figuras internacionales del deporte

Por pertenecer a una organización ilegal, Mohammad Javad Vafaei-Sani, de 30 años, fue condenado a muerte por propagar "corrupción en la tierra"

17 de diciembre 2025 - 15:11hs
Un boxeador iraní condenado a muerte por pertenecer a una organización ilegal, se arriesga a una ejecución "inminente" tras el rechazo de su petición de un nuevo juicio, alertaron el miércoles varias oenegés y la oposición en el exilio.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB), una de las principales federaciones internacionales de boxeo, y personalidades deportivas como la exnúmero 1 mundial del tenis Martina Navratilova han pedido a Irán perdonar a Mohammad Javad Vafaei-Sani, de 30 años, subcampeón mundial de boxeo.

El boxeador fue detenido en 2020 por haber participado en manifestaciones antigubernamentales en 2019. Acusado de ser miembro de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), organización prohibida en el país, fue condenado a muerte por propagar "corrupción en la tierra".

Esta semana fue informado que su petición para un nuevo juicio había sido rechazada por la Corte Suprema Iraní, y que su caso había sido transferido a la oficina que se encarga de ejecutar las penas, indicó la oenegé Human Rights Activists News Agency (HRANA), basada en Estados Unidos.

Los medios oficiales iraníes no hablaron del caso el miércoles.

En paralelo, la madre del boxeador fue autorizada a visitarlo en prisión de forma "inesperada", destacó la HRANA. En Irán es habitual que los familiares puedan realizar una última visita a los condenados cuando se acerca su ejecución.

"Su vida está ahora en gran peligro", reaccionó en un comunicado el Consejo Nacional de la Resistencia Iraní (CNRI), rama política del MEK.

El portavoz del CNRI, Shahin Ghobadi, declaró a la AFP que el boxeador estaba "afiliado" a la organización y que las autoridades intentaron obligarle a desvincularse por un uso "intensivo de tortura".

Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la oenegé Iran Human Rights, basada en Noruega, valoró que el boxeador se arriesga a una ejecución "inminente" y que había sido "torturado para obtener confesiones forzosas".

En noviembre, más de 20 deportistas pidieron a sus respectivos gobiernos que actuasen para salvar a Mohammad Javad Vafaei-Sani. Su ejecución sería "un aviso a cualquier atleta que se atreva a posicionarse", denunciaron.

El mexicano Mauricio Sulaimán Saldívar, presidente del CMB, valoró también que esta ejecución sería un ataque a "los valores fundamentales del deporte y de la dignidad humana".

Según las oenegés, desde junio se ha incrementado la represión en Irán, con un mayor uso de la pena de muerte. Según IHR, al menos 1.426 personas han sido ahorcadas desde enero a finales de noviembre de 2025.

AFP

Temas:

Irán

