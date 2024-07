El atletismo master: un desafío de 22 uruguayos que se van al Mundial de Gotemburgo

"Muchos de nosotros competimos en categoría única con buen nivel de competitividad, ya que algunos están recién entrando a master y otros llevan años en esto lo que hace que tengan un nivel de desempeño muy bueno en categoría única, caso como el de Daniela Núñez o Nicolás Longinotto, entre otros".

20240507 Mundial de atletismo master. (6).jpg Daniela Núñez Foto: Inés Guimaraens

"Creo que la preparación de la mayoría de nosotros es un exhaustiva, no conozco en profundidad el plan que tiene cada uno, pero imagino que para ir a un Mundial con este nivel y con más de 8.000 atletas inscriptos la preparación siempre es ardua. En mi caso personal, que hago pruebas de velocidad, entreno cinco veces a la semana, tres días de pista, un día láctico, un día velocidad y otro día volumen de pasadas, y dos días de sala, fuerza y transferencia de la misma. Hasta hace pocas semanas estaba con cargas de 200 kilos en sentadillas, pero ya lo bajamos a poca carga explosiva para estar activos para la competencia. En resumen, la preparación es ardua", expresó Sabani.

Esta es la selección completa que presentará Uruguay:

WhatsApp Image 2024-07-21 at 23.30.19 (1).jpeg Delegación de Uruguay para el Mundial master de atletismo

"En primera instancia los atletas somos los que nos pagamos todos los gastos, pasaje de U$S 1.800 aproximadamente, alojamientos entre US$ 1.500 y US$ 2.000 y viáticos entre US$ 50 a US$ 100 dólares por día. Estamos buscando apoyo, pero la vedad es escaso. Algunos casos como el mío contamos con apoyo de marcas o apoyo médico regular, pero el apoyo o ayuda económica es más difícil de lograr", expresó.

"Creo que poder estar presente en un Mundial por primera vez como es mi caso es una alegría e ilusión enorme, y lo vivo con mucha pasión y energía, desde la preparación hasta los entrenamientos, siempre enfocado en ese objetivo, también me ayuda a seguir metiendo como se dice habitualmente, con un objetivo muy claro y a corto plazo. Siempre me guardo un par de horas al día para ir a entrenar y poder compatibilizar la vida de padre y arquitecto con esto que tanto amo hacer, porque el deporte es uno de mis motores", manifestó.

A la hora de hablar de la competencia Sabani dijo: "Siempre pienso que en competencias de este porte pelear por un podio es complejo, pero creo que lo más importante acá es lograr superar marcas personales o buscar algún récord nacional como en mi caso. Voy por el récord en 100 m en mi categoría +35. Más allá de eso siempre se disfruta un montón este tipo de eventos, por la calidad de los mismos, por el simple hecho de ser un país nórdico y lo que conlleva.

"Imagino que estamos muy lejos", comentó sobre las diferencias de preparación que tienen los uruguayos con respecto a los países del primer mundo.

20240507 Mundial de atletismo master. (8).jpg César Sabani Foto: Inés Guimaraens

"Pero siempre la idea es dar lo mejor para ir con todo al Mundial. Algunos de nosotros nos estamos moviendo por indumentaria de calidad y que nos represente a todos, llegar y dejar a Uruguay bien representado. Aunque sea un Mundial master muchos de nosotros hace más de 20 años que estamos en este deporte y también fuimos muy buenos atletas, caso el de Leonardo Salvarrey, Margarita Grun, Nicanor Larrandaburu, Mónica Falcioni, Rafael Scabino y algunos otros emergentes y grandes atletas como Leonardo Lucchini, Nicolás Longinotto, entre otros".

Salvarrey llegó a ser presidente de la Confederación Atlética de Nacional y por años fue uno de los médicos deportólogos de Nacional, en fútbol.

20240507 Mundial de atletismo master. (5).jpg Leonardo Salvarrey Foto: Inés Guimaraens

Falcioni fue récord nacional de salto largo y abanderada de Uruguay en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

El nivel de los rivales será "altísimo" porque suelen comparecer exatletas olímpicos.

En materia de prevención de salud explicó: "En este Mundial puntualmente no nos pidieron nada en especial, sí nos han pedido en sudamericanos y panamericanos. Una especie de ficha especial de atleta, pero en Uruguay no difiere mucho de un carné de deportista con alguna consideración especial".