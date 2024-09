El campeón mundial de boxeo, Maravilla Martínez, combatirá contra un ex golero de Peñarol en el estadio Amalfitani

Sergio Maravilla Martínez y el ex golero de Peñarol, Pablo Migliore , se enfrentarán el próximo 19 de diciembre en una pelea de exhibición en el estadio Amalfitani, la cancha de Vélez Sarsfield. El combate se llevará a cabo en el marco del evento Párense de Manos 2, organizado por el streamer Luquitas Rodríguez.

MARAVILLA VS MIGLIORE, EL LEGADO En una nueva noche de boxeo, en el mítico Estadio Amalfitani, Maravilla Martínez, el campeón mundial de Boxeo, es desafiado por el siempre atrevido Pablo Migliore, que quiere dar la sorpresa e ir por la épica y arrebatar el cinturón de las manos… pic.twitter.com/ubUeflPFrW

"El mejor gol me lo hizo el Chino Recoba"

Migliore fue el arquero de los aurinegros en el clásico que Nacional ganó 2-1 en 2015 con un gol extraordinario de Álvaro Recoba en el tiempo extra.

Tiempo después, el argentino confesó: "El mejor gol me lo hizo el Chino Recoba. Te juro que me tiré. Era el tercer tiro libre que pateaba él: uno lo tiró afuera, el segundo lo tira a mi palo y lo atajo, y el tercero pensé que le iba a pegar a mi palo, porque le pega fuerte de verdad (...) y me jugué a mi palo. Y después pasó".

Migliore tuvo un pasaje por el boxeo amateur en su último combate, en el año 2019, perdió por nocaut técnico ante Emilio Zárate.