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El remero Felipe Klüver ganó el Charrúa de Oro a mejor deportista de Uruguay; mirá los principales galardonados

El ganador fue distinguido en una ceremonia llevada a cabo en el teatro Bartolomé Macció del departamento de San José

6 de octubre de 2026 7:49 hs
El remero Felipe Klüver sostiene el Charrúa de Oro a mejor deportista de la temporada, en la edición 53 de los premios otorgados por el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay

El remero Felipe Klüver sostiene el Charrúa de Oro a mejor deportista de la temporada, en la edición 53 de los premios otorgados por el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay

Foto: EFE
Todos los ganadores de los Premios Charrúa 2026

Todos los ganadores de los Premios Charrúa 2026

El remero Felipe Klüver ganó este lunes el Charrúa de Oro a mejor deportista de la temporada, en la edición 53 de los premios otorgados por el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay (CPDU).

El ganador fue distinguido en una ceremonia llevada a cabo en el teatro Bartolomé Macció del departamento de San José, a la que acudieron decenas de deportistas ternados en diferentes categorías y que culminó con Klüver recibiendo el galardón más importante de la noche.

El remero Felipe Klüver sostiene el Charrúa de Oro a mejor deportista de la temporada, en la edición 53 de los premios otorgados por el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay

El remero Felipe Klüver sostiene el Charrúa de Oro a mejor deportista de la temporada, en la edición 53 de los premios otorgados por el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay

El remero fue campeón mundial de este deporte en la categoría scull individual ligero en 2025 y vicecampeón este año.

"Muchísimas gracias al CPDU por el premio y muchas gracias a todos los deportistas. Vamos arriba Uruguay", dijo tras recibir el premio y ante el aplauso de todos los presentes.

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El directivo del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay (CPDU), Martín Cardoner (i), posa junto al remero Felipe Klüver, ganador del Charrúa de Oro a mejor deportista de la temporada, en la edición 53 de los premios otorgados por el CPDU

El directivo del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay (CPDU), Martín Cardoner (i), posa junto al remero Felipe Klüver, ganador del Charrúa de Oro a mejor deportista de la temporada, en la edición 53 de los premios otorgados por el CPDU

Giorgian de Arrascaeta ganó el Charrúa de Plata

Por otra parte, durante la jornada, el futbolista Giorgian de Arrascaeta ganó el Charrúa de Plata a mejor deportista uruguayo en el extranjero tras una temporada en la que conquistó con Flamengo el Campeonato Brasileño 2025, la Copa Libertadores 2025 y el Campeonato Carioca 2026.

Giorgian de Arrascaeta en un entrenamiento de la selección uruguaya previo al Mundial 2026

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Los restantes premios Charrúa de Plata entregados este lunes fueron para la atleta Julia Paternain (Hazaña Deportiva), la gimnasta Isabella Marenco (Revelación Deportiva) y el surfista Ignacio Pignataro (Mejor Performance en el Exterior).

Julia Paternain entre las estrella de la Maratón de Londres 2026

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Mientras tanto, el ciclista Thomas Silva se llevó el premio Embajador del Deporte tras una temporada en la que hizo historia al convertirse en el primer deportista del país sudamericano en ganar una etapa del Giro de Italia y en vestir la 'maglia' rosa.

En algunos de los deportes premiados, Abel Hernández y Sofía Oxandabarat ganaron los Charrúa a mejor futbolista en las categorías masculina y femenina, mientras que en atletismo fueron reconocidos Valentín Soca y Julia Parernain.

Todos los ganadores de los Premios Charrúa 2026

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Asimismo, ganaron Santiago Vescovi en baloncesto, Gabriela Bouvier en boxeo, Matías Otero en canotaje, Thomas Silva en ciclismo, Isabella Marenco en gimnasia, Felipe Klüver en remo, Felipe Etcheverry en rugby, Ignacio Pignataro en surf y Sofía Barbosa en tenis.

Deportistas posan durante la entrega de los Premios Charrúa 2026

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EFE

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