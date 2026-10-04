El rey de Europa: así fue la espectacular victoria de Remco Evenepoel en un cerrado fotofinish, en una de las llegadas más ajustadas de la historia

Una semana después del trago amargo vivido en el Campeonato Mundial, Remco Evenepoel firmó una revancha memorable. El ciclista belga de 26 años se proclamó este domingo campeón de Europa de ciclismo en ruta tras imponerse en una meta agónica y milimétrica ante el italiano Giulio Ciccone en la llegada a Eslovenia, en una definición que necesitó de la revisión de la foto de llegada (fotofinish).

La jornada no estuvo exenta de dramatismo para el vigente campeón olímpico. A falta de una treintena de kilómetros para la conclusión, Evenepoel sufrió una aparatosa caída que amenazó con dejarlo fuera de la disputa por el título.

Sin embargo, Remco Evenepoel logró reincorporarse con solvencia, conectar rápidamente con la cabeza de carrera y lanzar el ataque definitivo junto a Ciccone, distanciamiento que les permitió disputar el mano a mano por el oro continental.

El grupo perseguidor dio caza a los fugados sobre los metros finales, desencadenando un esprint sumamente ajustado.

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Tras cruzar la línea hombro a hombro, Evenepoel tuvo que aguardar 2 minutos de pura tensión hasta que la megafonía oficial confirmó su victoria por apenas unos milímetros de diferencia sobre el italiano.

El podio lo completó otro italiano, Christian Scaroni, a 59 segundos.

Tras la confirmación de su triunfo, el pedalista belga expresó su alivio tras haber dejado atrás un pasaje complejo: "Ha sido una semana muy dura tras la decepción del Mundial. La mala sensación fue grande, pero hoy logré responder. En el esprint me vi obligado a remontar desde atrás y dar todo lo que tenía".

Con este resultado, Evenepoel suma una nueva corona internacional a su laureado historial, demostrando su capacidad de sobreponerse a la adversidad en los momentos decisivos.