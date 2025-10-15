Eric Fagúndez terminó cuarto en el Giro de Véneto demostrando su habilidad como velocista

El ciclista uruguayo Eric Fagúndez volvó a tener una destacada actuación en el equipo español Burgos Burpellet BH al terminar en el cuarto lugar del prestigioso Giro del Véneto.

La prueba fue ganada por el mexicano Isaac Del Toro , del UAE Team Emirates, quien se convirtió en el primer latinoamericano en ganar la prueba que se disputa desde 1909.

Del Toro, originario de Ensenada, Baja California, realizó su ataque letal en la última subida, despegándose del pelotón con autoridad para irse solo durante los últimos 10,7 kilómetros rumbo a la llegada.

Con este triunfo, Del Toro alcanzó 16 victorias en la temporada , una cifra que lo tiene tercero en el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Segundo fue Pavel Sivakov de Francia y cuarto Jonas Abrahamsen de Noruega. Cuarto cruzó la meta el uruguayo Fagúndez, oriundo de Vergara.

El uruguayo fue uno de los más rápidos en el sprint del grupo de favoritos tras una dura clásica para escaladores en Italia.

Ander Okamika (18º) y Mario Aparicio (25º) también rindieron a buen nivel en la que es la penúltima carrera de la temporada 2025 para el conjunto burgalés. Un resultado que, sumado a la gran actuación de inicios de semana en China, sitúa a la estructura que dirige Julio Andrés Izquierdo en el 26º puesto del ranking UCI. Con ello, queda prácticamente asegurada su presencia entre los 30 mejores equipos del mundo, requisito necesario para optar a las invitaciones de La Vuelta en 2026.

"Al igual que hace unos días en el Trofeo Tessile & Moda, donde Sergio Chumil acababa quinto, el Burgos Burpellet BH tomó la salida por primera vez en esta clásica italiana con más de 100 años de historia. Con inicio en Vicenza, la carrera rodó a mucha velocidad en su primera mitad, con una gran pelea por entrar en la escapada. Sin embargo, todo se iba a decidir en el circuito final en torno a la ciudad de Verona. Los cinco pasos por la Salita delle Torricelle (4 km al 5%) fueron eliminando corredores poco a poco", informó el club de Fagúndez en su página web.

Los ciclistas de Burgos aguantaron siempre bien posicionados y, a dos vueltas del final, aún resistían en el pelotón principal Mario Aparicio, Eric Fagúndez, Ander Okamika y Sinuhé Fernández. Los tres primeros coronaron el último ascenso dentro de este grupo de favoritos y en el sprint final, Fagúndez demostró su habilidad como velocista para conseguir la cuarta posición. "Un resultado que sirve al uruguayo para terminar el año con buen sabor de boca, después de su abandono en La Vuelta por enfermedad", expresó su equipo.

El uruguayo declaró en el portal oficial de Burgos: “Fue una carrera rápida desde el principio. La fuga costó hacerse un poco y el ritmo fue elevado. Como siempre, el UAE puso ritmo y controló en las subidas. Las últimas tres vueltas se hicieron un poco más rápido y la gente se fue quedando poco a poco. Nos agarramos ahí como pudimos en las dos últimas, que se apretó bastante. En la vuelta final coronamos delante y pudimos definir al sprint”.

La temporada ciclista concluirá este domingo y Burgos Burpellet BH disputará ese día una última carrera en Italia, la Véneto Classic. Una prueba de 180 kilómetros entre Soave y Bassano del Grapa con multitud de ascensos que retarán a los principales escaladores. Los dos pasos por La Rosina, las cinco subidas a La Tisa y el encadenado final de Diesel Farm y Strada Soarda decidirán el ganador de la prueba.