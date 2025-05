Franco Colapinto salió a pista en el Gran Premio de España: mirá cómo le fue en la primera práctica que lideró Lando Norris

Su compatriota Sainz dio 26 vueltas y en la más rápida, con el compuesto medio, invirtió un segundo y dos décimas del que fuera su compañero en la escudería de Woking hasta 2020.

Franco Colapinto, último en la FP1

Colapinto, en su tercera prueba tras su regreso a la F1, marcó el vigésimo crono, con blandos. El bonaresene, de 21 años, repitió 19 veces la pista del Circuit de Barcelona-Catalunya; y en su mejor intento se quedó a un segundo y ocho décimas de Norris.

Colapinto.jpg Franco Colapinto AFP

Durante la sesión rodaron dos probadores: el japonés Ryo Hirakawa se subió al Haas de Esteban Ocon y otro francés, Victor Martins, pilotó el FW47 del tailandés Alex Albon -el compañero de Sainz-.

El nipón, decimoséptimo, invirtió segundo y medio más que el británico de McLaren; del que el galo, decimonoveno, se quedó a un segundo y 804 milésimas.

La agenda del Gran Premio de España

El segundo entrenamiento libre arrancará a las 12:00 pm, siendo la última sesión del día viernes. El sábado 31 de mayo, a las 07:30 am será la tercera y última tanda de entrenamientos libres para posteriormente darle lugar a la clasificación, a las 11:00 am. Por último, la carrera será el domingo 1 de junio a las 10:00 am. Toda la acción se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

FUENTE: EFE