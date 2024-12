Franco Colapinto tuvo problemas en el Williams y no pudo completar el segundo ensayo libre en Abu Dabi; mirá lo que le pasó

Franco Colapinto, que apenas completó media sesión en el segundo entrenamiento libre, declaró a pesar de ello, este viernes, en el circuito de Yas Marina que fueron "fuertes" y que se siente "bien".

"Hoy fuimos bastante rápidos", comentó Colapinto, nacido hace 21 años en Pilar (Buenos Aires), que en el primer entrenamiento había marcado el séptimo crono. "En la segunda sesión me fui largo en la salida de la curva 9: y tuvimos que parar desgraciadamente, poniendo fin al entrenamiento para que el equipo pudiese valorar los daños que había en la parte derecha del fondo del coche, que tendremos que reparar", manifestó.

Williams' Argentinian driver Franco Colapinto attends a press conference ahead of the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Marina Circuit in Abu Dhabi on December 5, 2024. Giuseppe CACACE / AFP

"Fuimos realmente fuertes hoy, así que me siento bien", apuntó Colapinto, que en la capital de los Emiratos Árabes Unidos afronta su noveno Gran Premio desde su debut en la categoría reina.

"Parece un fin de semana mejor que el de Qatar, así que trabajaremos duro esta noche y lo intentaremos de nuevo mañana", manifestó el argentino de Williams este viernes en Abu Dabi.

El inglés Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, los dos pilotos de McLaren -que se jugará el título de constructores con Ferrari en la última carrera del Mundial de F1- dominaron este viernes el segundo libre del Gran Premio de Abu Dabi, donde los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el cuarto y el decimosexto crono; el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) el decimocuarto; y el argentino Franco Colapinto (Williams) el vigésimo.

En la mejor de sus 25 vueltas, Norris cubrió los 5.281 metros de la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos en un minuto, 23 segundos y 517 milésimas, 234 menos que Norris y con un ventaja de 462 sobre el alemán Nico Hülkenberg (Haas), en una sesión que arrancó de día y concluyó con luz artificial y en la que todos marcaron su mejor tiempo con el compuesto blando -salvo Colapinto, que lo hizo con el medio- justo antes de hacer simulación de carrera.

Williams' Argentinian driver Franco Colapinto drives during the first practice session ahead of the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Marina Circuit in Abud Dhabi on December 6, 2024. Andrej ISAKOVIC / AFP

Franco Colapinto en Abu Dabi

