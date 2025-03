Histórico: por primera vez el Comité Olímpico Internacional será presidido por una mujer; ¿quién es la zimbabuense Kirsty Coventry?

"Este no es solo un gran honor, sino también un recordatorio a cada uno de ustedes de que lideraré esta organización con gran orgullo, con nuestros valores y espero, llena de confianza, que todos ustedes se sientan orgullosos de la decisión que han tomado", añadió ante los miembros del COI.

Coventry, a quien muchos veían como la favorita de Bach a su sucesión, superó en la primera votación a los otros seis candidatos, entre ellos el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, y el español Juan Antonio Samarach Salisachs, hijo del que fuera presidente de la institución de 1980 y 2001, Juan Antonio Samaranch, presentados antes de la votación como los dos grandes favoritos.

A puerta cerrada, los 106 miembros del COI presentes en Grecia tuvieron que dejar sus dispositivos electrónicos (ordenadores, teléfonos móviles, relojes conectados, etc) y el proceso comenzó.

Zimbabwean candidate for the presidency of the International Olympic Committee (IOC) Kirsty Coventry (R) is congratulated after being elected during the 144th IOC Session on the day of the election of the next President of the International Olympic Commit

Kirsty Coventry tras ser electa en el COI

Foto: AFP