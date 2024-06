La decisión de Thierry Henry con Kylian Mbappé en la lista preliminar para los Juegos Olímpicos París 2024

El delantero Kylian Mbappé no figura en la lista previa de convocados por Francia para los Juegos Olímpicos París 2024, anunciada este lunes por el seleccionador, Thierry Henry .

El técnico aseguró que se trata de una lista preliminar "que puede cambiar y que cambiará" y señaló que mantienen negociaciones con muchos clubes para que permitan acudir a jugadores, ya que no es una fecha de la FIFA.

"Las personas con las que yo he hablado han sido muy directas (...) No hubo negociación: llegas, pides, te dicen que no y te vas", señaló Henry, que precisó que ninguna puerta está cerrada.