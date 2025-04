La historia de la jugadora de vóleibol que compite embarazada de seis meses y la recomendación que le dio el médico; mirá el video viral en Brasil y su mensaje a las mujeres

"Falta una semana para completar los seis meses. Es muy especial poder vivir este momento con mi hijo. Ahora se mueve mucho. Estoy hablando, estoy jugando. Y así consigo no preocuparme, no dejar de hacer cosas durante el juego, los movimientos. Lo estoy disfrutando mucho , es muy agradable", explicó la jugadora.

Además, explicó que tiene el OK de su médico. "Tan pronto como supe que estaba embarazada, fui al médico y estoy en seguimiento", señaló.

"Hay algunas cosas que no puedo hacer, pero es más bien tener cuidado, no caerme boca abajo, pero fuera de eso, eso es todo. Como ya hago deporte, no es algo que haya empezado después del embarazo, así que no hay problema", agregó.

Heldes está casada desde hace un año con el jugador de baloncesto Wesley Castro y ambos esperan su primer hijo, que se llamará Emanuel y que tiene fecha de nacimiento para el mes de julio.

“Cada embarazo es único, pero si hay algo que compartimos durante este proceso es el descubrimiento de una fuente increíble dentro de nosotros", señaló la brasileña en sus redes sociales. "No soy la primera que sigue trabajando durante el embarazo, ni seré la última, y eso es maravilloso".

En su mensaje también dejó un consejo a las mujeres: “Que tú, mujer, nunca olvides que puedes llegar mucho más lejos de lo que imaginas y puedes lograr cosas increíbles”.