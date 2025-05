La sorpresiva decisión de Novak Djokovic con su entrenador Andy Murray a dos semanas de Roland Garros

"Jugamos uno contra otro desde que éramos niños (...) Creía que nuestra historia común había terminado, pero finalmente hay un último capítulo. Es el momento de que uno de mis adversarios más duros pase a mi cuerpo técnico. Bienvenido, 'coach' Andy", anunció el serbio a finales de noviembre.

Sin embargo, la situación deportiva de Djokovic no ha mejorado desde entonces y cada vez son mayores las dudas de que pueda alcanzar un 25º título del Grand Slam.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - MARCH 30: Novak Djokovic of Serbia gets up off the court after losing a point against Jakub Mensik of the Czech Republic during the second set of the men's singles final on the final day of the Miami Open Presented by Itau 2025 at

Novak Djokovic en la final del Miami Open 2025

Foto: AFP