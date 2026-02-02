Dólar
El Observador / Polideportivo / BOXEO

Nunca visto: boxeador le voló la peluca a su rival; mirá lo que pasó en el Madison Square Garden en la pelea de Jarrell Miller vs Kingsley Ibeh

La imagen causó la risa de los relatores de la pelea, como también del público que no podía creer lo que veía; mirá el video

2 de febrero 2026 - 12:00hs

Se le salió la peluca a Jarrell Miller

El boxeo internacional tuvo una curiosa situación en la velada que se llevó a cabo en el Madison Square Garden, en Nueva York, el pasado sábado, más precisamente en la pelea de fondo entre Jarrell Miller y Kingsley Ibeh.

En dicho combate, por la categoría de peso pesado, Ibeh le propinó una serie de golpes a Miller que le terminó volando la peluca que lucía en el pelo.

El momento en el que se le sale la peluca a Jarrell Miller
El momento en el que se le sale la peluca a Jarrell Miller

El momento en el que se le sale la peluca a Jarrell Miller

La imagen causó la risa de los relatores de la pelea, como también del público que no podía creer lo que veía. El video rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El momento en el que se le sale la peluca a Jarrell Miller

El momento en el que se le sale la peluca a Jarrell Miller

Al terminar el asalto, Miller tomó la peluca y la tiró al público entre risas.

Y finalmente, Miller, con su cabeza pelada y las huellas de su peluca, se quedó con la victoria por decisión dividida.

El momento en el que se le sale la peluca a Jarrell Miller
El momento en el que se le sale la peluca a Jarrell Miller

El momento en el que se le sale la peluca a Jarrell Miller

