Por dopaje positivo de cocaína, Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente: "Cometí un enorme error", expresó el tenista australiano

El reconocido tenista australiano Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína , informó este miércoles la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), un nuevo episodio a una carrera marcada por sus salidas de tonos, lesiones y problemas de salud mental.

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El tenista de 31 años, que alcanzó en 2022 la final de Wimbledon, no superó un test durante el torneo ATP 250 de Mallorca el pasado 22 de junio.

"El 17 de julio de 2026, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína", señaló la ITIA.

"La cocaína es un estimulante y sustancia ilícita que figura en la lista de sustancias prohibidas por la AMA. En caso de consumo fuera de competición, se aplican sanciones reducidas para este tipo de sustancias", añadió la ITIA.

Nick Kyrgios en el partido en el que lo molestó el olor a marihuana

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La agencia indicó que la suspensión está vigente desde el 4 de agosto, y el jugador no ha apelado la decisión y asumió "total responsabilidad" en una publicación de Instagram.

"Enorme error"

"Cometí un enorme error", escribió. "Lo siento, pido perdón a mis aficionados, a mi familia, a mis patrocinadores y a todas las personas cercanas a mí".

"Por encima de todo, pido perdón a los niños que me siguen", señaló el australiano, de un talento innegable pero a menudo opacado por su temperamento y lesiones.

"Sé el ejemplo que da esto y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo", indicó.

Kyrgios rompiendo una raqueta AFP

Dotado de un buen servicio y de potentes golpes, Kyrgios ha ganado a lo largo de su carrera siete títulos individuales ATP, y alcanzó el número 13 del ránking en 2016.

Su mejor rendimiento en un torneo de Grand Slam fue sobre la hierba de Wimbledon en 2022, donde alcanzó la final, perdida en cuatro sets contra el serbio Novak Djokovic.

En enero admitió que quizás nunca volverá a su mejor versión como jugador, siendo uno de los escasos tenistas en haber sumado victorias oficiales contra el "Big Four" formado por Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray.

Pero una serie de lesiones en el codo, muñeca, cadera, rodillas, hombros y clavícula le han ido lastrando, hasta el número 919 del ránking ATP.

Las lesiones, un "duro peaje"

Se ha sometido a numerosas operaciones, siendo la más importante una reconstrucción completa de su muñeca derecha en 2024.

El miércoles dijo que las lesiones le habían supuesto "un duro peaje físico y mental".

Kyrgios al llegar al juzgado AFP

"Nada de eso justifica lo que hice", declaró al respecto de su test. "La buena noticia es que esto me ha dado un toque de atención".

"Lo siento, trabajaré y volveré mejor", añadió.

En 2022, en un mensaje publicado en Instagram, Kyrgios reconoció incluso haber tenido pensamientos suicidas.

"Estaba solo, deprimido, negativo, abusando del alcohol y las drogas, apartando a mi familia y amigos", detalló el jugador, que aseguró entonces encontrarse mejor.

Además de sus lesiones, la carrera del australiano ha ido quedando manchada también por su comportamiento. Declaraciones fuera de lugar hacia el público, el árbitro o sus adversarios y sus acciones antideportivas le han costado múltiples multas, una de ellas de 113.000 dólares en Cincinnati en 2019.

También ha recibido suspensiones e incluso una obligación de asistir a un psicólogo.

AFP