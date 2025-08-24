Tras ganar medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Manuela Rotundo volvió a Uruguay se puso la de Defensor Sporting y publicó fotos con Lucas Paul De los Santos

Manuela Rotundo fue una de las grandes figuras que tuvo Uruguay en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 donde se cosecharon 13 medallas. La lanzadora de jabalina conquistó medalla de plata en su prueba.
En su retorno a Uruguay, Rotundo vio a su pareja, el futbolista de Defensor Sporting Lucas Paul De los Santos con el que compartió el sábado fotos en la pista oficial Darwin Piñeyrúa, en un auto y juntos en el apartamento.
20250823 Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos. Foto: @manuelarotundo
Ese sábado, De los Santos fue suplente y entró en la recta final del partido que su equipo le ganó 1-0 a Plaza Colonia.
20250823 Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos. Foto: @manuelarotundo
Si bien la relación ya lleva un buen tiempo, la atleta la hizo pública el pasado 23 de julio, cuando el futbolista firmó contrato como nuevo jugador de Defensor Sporting, luego de su paso por el fútbol mexicano.
20250823 Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos. Foto: @manuelarotundo
Rotundo, declarada hincha de Peñarol, se puso la camiseta de Defensor Sporting para una de las fotos.
20250823 Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos. Foto: @manuelarotundo
