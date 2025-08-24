Dólar
El Observador / Polideportivo / ATLETISMO

Tras ganar medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Manuela Rotundo volvió a Uruguay se puso la de Defensor Sporting y publicó fotos con Lucas Paul De los Santos

Mirá las fotos que publicó la atleta uruguaya Manuela Rotundo con su pareja, el futbolista de Defensor Sporting Lucas Paul De los Santos

24 de agosto 2025 - 14:12hs
Manuela Rotundo

Manuela Rotundo

Foto: Santiago Faux / COU
Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos

Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos

Foto: @manuelarotundo
Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos

Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos

Foto: @manuelarotundo
Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos

Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos

Foto: @manuelarotundo
MAnuela Rotundo

MAnuela Rotundo

Foto: @manuelarotundo

Manuela Rotundo fue una de las grandes figuras que tuvo Uruguay en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 donde se cosecharon 13 medallas. La lanzadora de jabalina conquistó medalla de plata en su prueba.

En su retorno a Uruguay, Rotundo vio a su pareja, el futbolista de Defensor Sporting Lucas Paul De los Santos con el que compartió el sábado fotos en la pista oficial Darwin Piñeyrúa, en un auto y juntos en el apartamento.

Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos
Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos

Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos

Ese sábado, De los Santos fue suplente y entró en la recta final del partido que su equipo le ganó 1-0 a Plaza Colonia.

Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos
Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos

Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos

Si bien la relación ya lleva un buen tiempo, la atleta la hizo pública el pasado 23 de julio, cuando el futbolista firmó contrato como nuevo jugador de Defensor Sporting, luego de su paso por el fútbol mexicano.

El festejo de Manuela Rotundo 
ATLETISMO

La histórica medalla que logró la atleta uruguaya Manuela Rotundo en Estados Unidos y que fue destacada por el Comité Olímpico

Manuela Rotundo
ATLETISMO

La declaración de amor de Manuela Rotundo a un futbolista que acaba de volver al fútbol uruguayo

Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos
Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos

Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos

Rotundo, declarada hincha de Peñarol, se puso la camiseta de Defensor Sporting para una de las fotos.

Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos
Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos

Manuela Rotundo y Lucas Paul De los Santos

Manuela Rotundo Lucas Paul De los Santos atletismo Defensor Sporting

