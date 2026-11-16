Uruguay consiguió su clasificación al Mundial de vela , la Star Sailors League Gold Cup (SSL Gold Cup), luego de ganar el domingo el grupo H de la fase clasificatoria panamericana disputada en Río de Janeiro, Brasil, con una destacada actuación que incluyó cuatro victorias consecutivas en las cinco regatas disputadas.

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La selección celeste, integrada por diez tripulantes y comandada por Hernán Umpierre, olímpico en París 2024 junto a Fernando Diz , terminó en el primer puesto con 22 puntos, por delante de Puerto Rico y Antigua y Barbuda , que sumaron 14 unidades cada uno, y Venezuela , que cerró con nueve.

De esta manera, Uruguay consiguió su pasaje directo a la segunda edición de la SSL Gold Cup , conocida como la Copa de Naciones de vela, cuya próxima instancia se disputará en Brasil.

Uruguay llegó a Río de Janeiro con el objetivo de conseguir uno de los dos cupos disponibles en su grupo clasificatorio.

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El sistema de competencia establecía que el ganador del grupo avanzaría directamente al Mundial, mientras que el segundo y el tercero tendrían que disputar una regata adicional para definir el otro clasificado.

La Celeste no necesitó recurrir a esa segunda oportunidad.

El equipo uruguayo comenzó su participación con un tercer puesto en la primera regata, pero luego encadenó cuatro victorias consecutivas que le permitieron quedarse con el primer lugar de la clasificación.

La última prueba tenía un valor especial porque otorgaba puntaje doble y terminó siendo decisiva para confirmar el liderazgo uruguayo.

La regata decisiva en la que Uruguay superó a Antigua y Barbuda

El festejo de los uruguayos Foto: SSL Gold Cup/Martina Orsini

La última regata del grupo H tuvo un desarrollo particularmente exigente para la tripulación celeste.

Uruguay, Puerto Rico y Antigua y Barbuda protagonizaron una largada muy pareja, mientras que Venezuela quedó algo más retrasada.

El equipo capitaneado por Hernán Umpierre comenzó la competencia persiguiendo a la embarcación de Antigua y Barbuda, conocida como los Rum Runners, que había conseguido tomar la delantera al superar la primera boya de barlovento.

Sin embargo, durante el tramo a favor del viento se produjo una situación que modificó el desarrollo de la prueba.

La tripulación de Antigua y Barbuda sufrió un inconveniente al arriar el spinnaker, una vela utilizada para navegar con viento favorable, que quedó enredada en la proa de la embarcación.

El problema obligó a los caribeños a detenerse para liberar la vela y Uruguay aprovechó la oportunidad para tomar el liderazgo.

A partir de ese momento, la embarcación celeste controló a sus rivales durante la última vuelta y consiguió una nueva victoria que aseguró el primer puesto del grupo y la clasificación al Mundial.

Hernán Umpierre y Fernando Diz, las figuras olímpicas de la selección uruguaya

La clasificatoria se llevó a cabo en Brasil Foto: SSL Gold Cup/Martina Orsini

La selección uruguaya cuenta con tres deportistas que participaron en Juegos Olímpicos y varios tripulantes con amplia experiencia internacional.

Hernán Umpierre y Fernando Diz, quienes ocupan las funciones de timonel y táctico, respectivamente, representaron a Uruguay en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la clase 49er.

En aquella competencia lograron clasificarse a la medal race, la regata reservada para las diez mejores embarcaciones.

La dupla también viene de una destacada temporada internacional, en la que consiguió la medalla de bronce del Grand Slam de Los Ángeles, disputado en agosto en la misma cancha donde se desarrollarán las competencias olímpicas de 2028.

Entre sus principales antecedentes también aparecen el título de campeones europeos de 49er y haber alcanzado el primer puesto del ranking mundial de esa clase a mediados de 2026.

Otra de las integrantes con experiencia olímpica es Dominique Knüppel, quien representó a Uruguay en Tokio 2020 en la clase Nacra 17 junto a Pablo Defazio.

Knüppel también cuenta con antecedentes en competencias internacionales como The Ocean Race, TP52 Super Series y campeonatos mundiales de embarcaciones Maxi.

La tripulación incluye además a Santiago Silveira, multicampeón nacional y campeón sudamericano de la clase snipe y mundialista en 49er donde hizo dos campañas para ser olímpico, y a Federico Waksman, con experiencia en regatas de cruce oceánico.

Quiénes son los diez integrantes de Uruguay que clasificaron a la SSL Gold Cup

El barco uruguayo en acción Foto: SSL Gold Cup/Martina Orsini

La selección uruguaya que consiguió el pasaje al Mundial está integrada por los siguientes deportistas:

Hernán Umpierre: timonel.

Fernando Diz: táctico.

Fernando Taboada: ajuste de vela mayor.

Federico Waksman: trimmer.

Santiago Silveira: trimmer.

Juan Pedro Coll: grinder.

Federico Caballero: encargado de maniobras.

Juan Real de Azúa: apoyo en las maniobras de proa.

Dominique Knüppel: proa.

Victoria García: apoyo en distintas maniobras.

La selección combina deportistas con experiencia olímpica, especialistas en navegación oceánica y competidores de diferentes clases de vela.

Qué es la SSL Gold Cup y cuándo vuelve a competir Uruguay

La Star Sailors League Gold Cup es una competencia internacional de vela que enfrenta a selecciones nacionales y busca establecer un formato mundialista similar al de otros deportes colectivos.

Los equipos compiten a bordo de embarcaciones SSL 47, de 47 pies de eslora, con tripulaciones integradas por diez deportistas.

A diferencia de las clases olímpicas, donde habitualmente participan uno o dos regatistas por embarcación, esta modalidad exige un trabajo colectivo entre los distintos integrantes del equipo.

Uruguay ya había participado en las clasificatorias de la primera edición del torneo, en 2022, cuando compitió en el lago de Neuchâtel, Suiza, frente a Chile, Perú y Venezuela, pero no consiguió avanzar.

La primera fase final de la SSL Gold Cup se disputó posteriormente en Gran Canaria, España, en 2023.

Ahora, Uruguay logró superar la instancia clasificatoria y aseguró su presencia en la segunda edición del certamen.

La próxima etapa se desarrollará entre el 19 y el 22 de noviembre en Brasil, con un formato que contempla una fase de grupos y posteriores cruces eliminatorios.

La Celeste afrontará así un nuevo desafío internacional, luego de una fase clasificatoria en la que ganó cuatro de sus cinco regatas y consiguió el primer puesto de su serie.