¿Qué hacer en las vacaciones de julio con los niños? Teatro, cine, música y talleres gratuitos en una guía completa para estos días

Los niños están de vacaciones , y la cartelera cultural de Montevideo lo sabe. Musicales, obras teatrales, espectáculos de títeres, talleres artísticos, películas animadas y funciones de cine para infancias se desarrollarán durante las próximas semanas en diversos puntos de la capital.

En El Observador preparamos una selección de actividades para toda la familia, con estrenos y regresos, historias uruguayas y propuestas internacionales.

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Los juguetes más queridos vuelven a la pantalla grande en las vacaciones de julio. Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de los juguetes se ven amenazados por la llegada de Lilypad, una tablet que parece cambiar la dinámica del juego. ¿Será este el final de los juguetes ante el avance de la tecnología?

Toy Story 5, una de las clásicas franquicias de Disney y Pixar, ya está en cartel con varias funciones diarias.

Minions y Monstruos

Los traviesos Minions han vuelto. Y tienen una misión: conquistar Hollywood. Con la intención de hacer una película terrorífica las criaturas amarillas desatan monstruos en Los Ángeles y deberán enmendar el caos que ellos mismos causaron.

La tercera película de la saga de los Minions, y la séptima entrega de toda la franquicia de Mi Villano Favorito, está en cartel y promete ser una de las películas más vistas del año.

Películas de acá, con entrada gratuita

La Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) coordina con diferentes espacios de proyección de cine para acercar películas uruguayas a los más pequeños con entrada libre y gratuita.

El Auditorio del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) programa un Ciclo de Cine para Infancias y Adolescencias con funciones desde el miércoles 1 al domingo 5 de julio entre las 16:30 y las 18:00.

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La Sala B del Sodre tendrá también La Matiné de Cine Uruguayo, una propuesta para niñas, niños, adolescentes, un encuentro especial con nuestro cine y con cortometrajes de la región, con funciones desde el 30 de junio al 5 de julio desde las 14:00.

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En ambos ciclos ofrecerán películas como Anina, Becho y Mi Mundial así como cortometrajes como Los Carpinchos o Sobre Amistad y Bicicletas.

Temporada de musicales

OZ - El secreto de Ciudad Esmeralda

Una experiencia teatral inmersiva transforma la sala en el camino amarillo hacia Oz. En el centro de la historia una niña se anima a descubrir quién es, siguiendo su inagotable curiosidad. Una propuesta con canciones originales, un elenco de 20 artistas en escena, más de 60 profesionales detrás de bambalinas.

Funciones: Desde el sábado 27 de junio al domingo 12 de julio – 15:00 horas

Dónde: Teatro Stella D'Italia - La Gaviota (Mercedes 1805)

Entradas: De $ 600 a $ 850.

El Principito: El Musical

Inspirado en la obra universal de Antoine de Saint-Exupéry, el espectáculo sigue el camino del pequeño viajero que, tras abandonar su asteroide, recorre distintos planetas y se encuentra con personajes que reflejan las contradicciones del mundo adulto. Un espectáculo con música original, coreografías envolventes y una puesta sensorial.

Funciones: Del sábado 27 de junio al domingo 5 de julio – 11:00 y 14:00 horas.

Dónde: Sala Héctor Tosar – Auditorio del Sodre (Av. 18 de Julio 930).

Entradas: Entre $650 y $700.

Aladdín, un musical genial

Tras encontrar una lámpara mágica, Aladdín libera a un genio capaz de conceder deseos pero el verdadero desafío será descubrir quién es realmente y luchar por el amor de la princesa Jasmine, enfrentándose al ambicioso Jafar y a sus propios miedos.

Con más de veinte artistas en escena, una alfombra que vuela y la música original de Alan Menken, Aladdin se convierte en un musical para toda la familia en vacaciones.

Funciones: Del sábado 27 de junio al domingo 5 de julio – 16:00 y 18:00 horas.

Dónde: Sala Héctor Tosar – Auditorio del Sodre (Av. 18 de Julio 930).

Entradas: Entre $650 y $700

Cenicienta, el musical

Bajo la dirección de Daniel Infante Pan, sobre la adaptación de Douglas Carter Beane estrenada en 2013 en Broadway, esta versión de Cenicienta conserva la magia original, pero incorpora un mensaje vital de empoderamiento, valentía y justicia social.

El proyecto ensambla por primera vez en Uruguay la comedia musical con el ballet e incluye en su elenco figuras como el primer bailarín del Ballet Nacional del Sodre, Ciro Tamayo.

Funciones: Sábado 27 y domingo 28 de junio – 15:00 y 18:00 horas.

Desde el lunes 29 al jueves 2 de julio – 15:00 horas.

Desde el viernes 3 al domingo 5 de julio – 11:00 y 15:00 horas

Dónde: Teatro El Galpón Sala César Campodónico (Av. 18 de Julio 1618).

Entradas: Desde $ 970 a $ 1370.

Ratón Pérez: El musical

En el mágico mundo de Pérezlandia vive el Ratón Pérez, guardián de los dientes perdidos y creador de sueños inolvidables. Pero cuando una misteriosa amenaza comienza a robar las risas de los niños, Pérez deberá embarcarse en una aventura llena de desafíos, personajes increíbles y villanos inesperados para recuperar la alegría antes de que desaparezca para siempre.

Una historia original basada en el entrañable ratón de los dientes, recomendada a partir de 5 años.

Funciones: Sábado 27 y domingo 28 de junio – 14:30

Desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de julio – 14:30

Dónde: Teatro Alianza (Paraguay 1217).

Entradas: $680

Personajes uruguayos, libros uruguayos

1930: Misión Futuro

Ruperto Rocanrol se ha convertido en una de las bandas infantiles más populares del país y en un clásico ineludible de vacaciones de julio. Este año estrenan un nuevo espectáculo y una novela escrita por Roy Berocay especialmente para Ceibal: 1930: Misión Futuro.

Una agente del futuro llega para encomendar a la banda una misión muy especial: transmitir un mensaje fundamental para lograr que, en el año 2030, Uruguay vuelva a conquistar un campeonato mundial de fútbol.

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Funciones: Del 27 de junio al 5 de julio – 14:00 y 16:00 horas

Dónde: Teatro Solís

Entradas: $ 650

Renato está en la luna

Gato Renato y su banda de astronautas irán explorando el Sistema Solar, las fases de la luna, los meteoritos y las estrellas a través de una selección de canciones interpretadas por una banda en vivo en el Planetario de Montevideo. Además, van a dar explicación a las más alocadas teorías de los ratones que sostienen que la luna es un queso gigante.

Funciones: Sábado 27 y domingo 28 de junio –17:00 y 18:00 horas

Desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de julio – 17:00 y 18:00 horas.

Dónde: Planetario de Montevideo

Entradas: $ 600

Además de la obra, el famoso gato uruguayo tiene libro nuevo. Gato Renato: Cuando el cielo se quedó sin estrellas. Escrito por Martín Duarte y Mauro Muyano la historia sigue al querido gato y sus amigos en una misión especial. Una noche, Gato Renato descubre que el cielo se ha quedado sin brillo. Junto a un pingüino científico muy particular y un búho gruñón que nunca duerme, emprenderá una aventura tan divertida como disparatada para devolverle la magia a las estrellas.

Una Pindó

Una hormiga se perdió por cargar una hoja y no puede regresar a su hormiguero, debajo de una Pindó. Por suerte, se encuentra con varios amigos que la ayudarán a encontrar una de esas palmeras bien altas que se ven desde muy lejos.

La historia de Susana Olaondo combina combina clown, música en vivo y humor para los más pequeños.

Funciones: Desde el 9 al 11 de julio – 15:00 horas

Dónde: Teatro del Notariado (Guayabo 1729).

Entradas: $ 600

Historias de acá

El faro del fin del mundo

Virginia, Vidalita y Pedro tienen una misión: llegar al faro del fin del mundo. Esto no es una tarea fácil porque para lograrlo deberán cruzar la Isla de los Exilios, un lugar lleno de historias, música y desafíos mágicos que tendrán que resolver antes que la tormenta llegue y no puedan volver a sus hogares. Recomendado para mayores de 6 años.

Ubicada en 1985, es la tercera parte de la Saga Lumínica que tuvo como primeras entregas a Una luz en la ventana (2019) y La resistencia de las luciérnagas (2021).

Funciones: Desde el miércoles 8 hasta el domingo 12 de julio – 16:30 horas

Dónde: Sala Zavala Muniz (Teatro Solís).

Entradas: $650

IDA: la madre de internet

Amanda debe dar una presentación muy importante en su escuela. Con ganas de contar una historia diferente decide adentrarse en la vida de Ida Holz, una gran pionera uruguaya que le mostrará cómo llegó Internet al Uruguay. Un homenaje a las mujeres que abrieron caminos en la tecnología, y una invitación a niñas y niños a reconocerse como protagonistas del cambio. Recomendado para niños en edad escolar.

Función: Viernes 3 de julio – 17:00 horas

Dónde: Centro Cultural La Experimental (Dr. Decroly 5071).

Entradas: $450

A ver si te la sabés

Una diva vuelve a los escenarios, el productor de su show y un inquieto “stage” que hace hasta lo imposible por ser parte de un espectáculo en el que las canciones más populares del cancionero uruguayo para público de todas las edades. Un musical con banda en vivo y la actuación de figuras uruguayas como Paola Bianco, Pinocho Routin e Imanol Sibes.

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Funciones: Sábado 11 y domingo 12 de julio – 15:30 y 19:00 horas

Dónde: La Trastienda (Av. Daniel Fernández Crespo 1763).

Entradas: Desde $500 hasta $900

El camino de los árboles

Un bosque milenario, tras mucho tiempo de maltrato, decide irse a la tierra de Anacahuela, la madre de todos los árboles. Mientras tanto, tres guardianas —Arazá, Liquid Ambar y Tilo— se dirigen al sitio en busca de un búho sabio, pero al llegar descubren que el bosque ha desaparecido. El impacto de esta realidad las conduce a buscar un camino posible para encontrarlo. La obra cuenta con integración de la Lengua de Señas Uruguaya (LSU).

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Funciones: Sábado 27 y domingo 28 de junio – 17:30 horas

Desde el 1 al 5 de julio – 17:30

Dónde: Sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre

Entradas: $600

Música clásica, teatro y títeres

Las cuatro estaciones de Vivaldi

La Ovidio Titers Band presenta en estas vacaciones Las cuatro estaciones de Vivaldi. Un espectáculo teatral y musical de títeres que toma la obra de Vivaldi como partitura para construir cuatro relatos, uno por estación, autónomos y a la vez integrados. A través de diversas técnicas -teatro negro, luz negra, sombras y títeres de mesa- la propuesta explora el amor desde el humor, la emoción y la dimensión poética de la imagen.

Funciones: Sábado 27 y domingo 28 de junio – 15:30 horas

Sábado 4 y domingo 5 de julio – 15:30 horas

Dónde: Sala Zavala Muniz (Teatro Solís).

Entradas: $650.

El Carnaval de los animales

El Carnaval de los animales es una de las obras más populares de la música clásica universal, compuesta por Camille Saint-Saëns para orquesta sinfónica y dos pianos solistas. A través de instrumentos la obra recrea desde el rugido del león o el movimiento inquieto de las gallinas, a la pesadez del elefante o la delicadeza de los peces de un acuario.

Sobre esa base musical el Sodre desarrolla la historia de Anita, una niña que sueña con ser parte de la orquesta, y Pipo, su inseparable muñeco. Una aventura musical llena de humor, imaginación y descubrimiento. La obra reúne a la Orquesta Juvenil Nacional del Sodre junto a bailarines de las Escuelas de Formación Artística del Sodre, en una experiencia que encuentra la música sinfónica, la danza y el teatro.

Funciones: Del viernes 3 al domingo 5 de julio – 15:00 horas

Dónde: Sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre

Entradas: Desde $170 a $700.

La fábrica de personajes

En un antiguo cine-teatro un grupo de trabajadores se esfuerza por mantener viva la magia de cada función. Cuando Aurora, la dueña del lugar, decide emprender un viaje para cumplir sus sueños el futuro del teatro comienza a transformarse. A través de esta aventura escénica el público recorrerá algunas de las más recordadas bandas sonoras de películas infantiles interpretadas en vivo por la Banda Sinfónica de Montevideo, en un espectáculo que combina actuación y música para celebrar el poder de la imaginación.

La fábrica de personajes cuenta con dramaturgia y dirección de Apa Angeloni, dirección musical de Maximiliano Burghi y la participación del elenco del Teatro Comunitario del Cerro.

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Funciones: Del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio – 16:00 horas

Dónde: Centro Cultural Florencio Sánchez (Grecia 3281)

Entradas: Entrada gratuita con reserva previa (Teléfono 1950 8921 / WhatsApp 099 774 039).

De mares y arenas

El pirata Patasucia, asustado por un naufragio en tierras desconocidas, descubre un objeto que dispara la imaginación de los habitantes de la zona. El espectáculo de la compañía de títeres Amariú desembarca en un lugar donde pasan cosas extrañas.

Función: Domingo 28 de junio – 16:00 horas

Dónde: Sala Camacuá (Camacuá 575).

Entradas: $300

Tiempo de Piolines

Una función de teatro que no comienza. Una espectadora que decide hacerse cargo de la situación, que toma los mandos de las marionetas y las acompaña por todo el escenario en un juego libre de retablos. Jacinto y Amapola esperando cada cuál en su casa. Un malentendido que genera alguna que otra tensión pero también risa y complicidad. ¿Quién podrá desatar los nudos de esta historia?

Función: Jueves 2 de julio – 17:00 horas

Dónde: Sala Camacuá (Camacuá 575).

Entradas: $300

Parque Rodari

En Parque Rodari hay un palacio hecho de helado, un ratón que se come a los gatos, y un camino que no lleva a ninguna parte pero esconde un mundo entero. Son los cuentos de Gianni Rodari, el escritor italiano que entendió que imaginar también es una forma de cambiar las cosas. Los cuentos se convierte en una feria de atracciones: teatro, títeres, música en vivo y sombras, todo en un mismo recorrido.

Función: Desde el sábado 27 de junio hasta el domingo 5 de julio – 15:00 horas

Dónde: Teatro del Notariado (Guayabo 1729).

Entradas: $600

Internacionales

La Granja de Zenón: Héroes en Acción

Bartolito, El lobo Beto, Tito y todos sus amigos se transforman en valientes superhéroes para vivir una historia llena de juegos y música. Van a cantar, bailar y reír al ritmo de las canciones más queridas por los más chicos.

Función: Viernes 10 de julio – 14:00 horas

Dónde: Antel Arena

Localidades: Desde $ 950 a $ 2630

Luli Pampín: El libro musical

Luli Pampin y su inseparable amiga la Radio Mágica se unen en una nueva aventura. Juntos intentarán dar vida a una biblioteca abandonada donde vive un personaje que se apodera de los libros cerrados, cubriéndolos de polvo, pero Luli lo vencerá reviviendo cada uno de ellos con música e imaginación.

Función: Jueves 9 de julio – 15:00 horas

Dónde: Antel Arena

Entradas: $1400 a $2600

Pequeño Pez

Pequeño Pez regresa a Uruguay con La Fiesta, un espectáculo que combina la emoción y la alegría de una década haciendo música para niños y niñas. El proyecto encabezado por Cecilia “Galaxia” Peredo e Iván “Cone” Fonrouque se convirtió en una de las bandas más escuchadas. Un espectáculo pensado para bebés a partir de 6 meses, primera infancia y toda la familia.

Función: Martes 30 de junio – 14:30 y 17:00 horas

Dónde: Auditorio Adela Reta del Sodre, Sala Eduardo Fabini

Entradas: $900 a $2000

Pim Pau

Pim Pau –el proyecto argentino–brasileño de arte y educación para las infancias– vuelve a Montevideo este fin de semana con Fiesta Tucumpá, el espectáculo que ha recorrido todos los países visitados a lo largo de su carrera con baile, ritmo y juegos para las infancias.

Función: Domingo 28 de junio – 15:00 horas

Dónde: Auditorio Adela Reta del Sodre, Sala Eduardo Fabini

Entradas: desde $1000 a $1350

Super Jump

El parque inflable más grande de Argentina llega a Uruguay durante las vacaciones de julio. Diseñado para todas las edades, se trata de un recorrido de juegos y diferentes áreas temáticas inflables que plantean desafíos para todas las edades. La actividad es pensada para niños de 3 años en adelante (hasta los 8 años de edad deben entrar acompañados a los juegos).

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Función: Del miércoles 1 al 12 de julio – De 12:00 a 19:00 horas

Dónde: Sitio, Parque Roosevelt

Entradas: $740

Exposiciones, talleres y travesías

El umbral de todas las formas

Este sábado se inaugura la exposición El umbral de todas las formas - Pequeño reservorio de libros de artista en el Castillo de Parque Rodó, una selección que reúne obras de catorce artistas uruguayos que habitaron el libro de maneras radicalmente distintas.

Cuándo: Lunes a sábados de 10:00 a 15:45 horas

Dónde: Biblioteca Infantil María Stagnero - Castillo del Parque Rodó (Av. Julio Herrera y Reissig s/nº)

Travesías Creativas

El Museo Gurvich, el Museo Torres García y el Museo Figari se unen en una travesía artística y creativa para niños y niñas. Un recorrido por las calles de la Ciudad Vieja que llega hasta las colecciones de los museos, donde conocerán la obra de algunos de los artistas más destacados del país.

Cuándo: Miércoles 1 de julio – 14:00 horas

Entrada: Actividad gratuita con inscripción previa en [email protected] (incluir el nombre completo de persona referente, número de celular, nombre y edades de los niños y aclarar si requiere contemplar situaciones de discapacidad).

Dibujos animados en el CCE

¿Y si tu dibujo cobrara vida en las paredes? Niñas y niños dibujarán en papel a sus propios personajes y esos dibujos serán animados en tiempo real y proyectados directamente sobre las paredes del CCE. De a poco, el espacio se irá llenando de personajes inventados hasta convertirse en una gran instalación inmersiva y colectiva donde las familias podrán moverse, jugar e interactuar con sus creaciones a escala gigante.

La actividad se desarrolla a cargo de la artista visual Virginia Arigón y es recomendada para familias con niñas y niños de 3 a 8 años.

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Cuándo: Miércoles 1 de julio – Desde las 15 se repartirán números hasta agotar aforo.

Dónde: CCE (Rincón 629)

Entrada: Actividad gratuita.

La vida animal en el palacio

¿Sabías que en el Museo de Artes Decorativas viven animales? Algunos son reales, otros fantásticos, y están escondidos en cuadros, tapices y objetos del Palacio Taranco.

Cuándo: Sábado 27 de junio – 11:30 horas

Dónde: Palacio Taranco

Entrada: Actividad gratuita. Inscripción previa acá.

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En busca de la imagen perdida

Una imagen se perdió en el museo y la misión será recorrer sus espacios para encontrarla. A través de la fotografía, la observación y el juego, descubrirán detalles, rincones y formas de mirar que suelen pasar desapercibidos.

Cuándo: Martes 30 de junio y jueves 2 de julio– 15:30 horas

Dónde: Palacio Taranco

Entrada: Actividad gratuita. Inscripción previa: en este formulario para el martes y en este para el jueves.

Taller de cianotipia para adolescentes

El Museo Histórico Nacional abre parte de la colección fotográfica histórica para explorar sobre la imagen en un taller de cianotipia para adolescentes. Mediante el proceso de impresión artesanal los chicos podrán hacer copias de algunas imágenes de hace 100 años, aprender sobre la técnica, componer y revelar imágenes del Uruguay del pasado. La actividad está pensada para adolescentes y jóvenes a partir de 14 años.

Cuándo: Martes 30 de junio – 12:00 horas

Dónde: Casa Giró (Cerrito 586) – Museo Histórico Nacional

Entrada: Actividad gratuita con inscripción acá.

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Sala de escape en la Casa Montero

La Casa Montero del Museo Histórico Nacional se convertirá durante una tarde en una gran sala de escape para adolescentes que deberán develar el misterio del retrato de Matilde Regalía a través de una serie de pruebas, que les permitirán avanzar entre las salas de la casona patrimonial. La actividad está pensada para adolescentes a pensada a partir de 14 años.

Cuándo: Jueves 2 de julio – 15:00 horas

Dónde: Casa Montero (25 de Mayo 428) – Museo Histórico Nacional

Entrada: Actividad gratuita con inscripción acá.