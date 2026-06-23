Carlos Maslatón volvió a apuntar contra Uruguay: "Agréguenle el Mundialito así pueden bordar 5"

El abogado argentino y analista financiero Carlos Maslatón volvió a generar polémica con una serie de publicaciones en X (exTwitter) en las que lanzó duras críticas hacia Uruguay . El exdirigente liberal afirmó hoy que "los uruguayos son antiargentinos vergonzantes" y cuestionó la relación histórica entre ambos países.

La frase provocó reacciones de ambos lados del Río de la Plata , quienes salieron a rechazar las declaraciones del influencer, conocido por sus opiniones provocadoras y sus intervenciones en temas políticos, económicos y culturales.

"Somos argentinos, pero no boludos, sigan con las 4 estrellas nomás, y agréguenle el Mundialito así pueden bordar 5 en la camiseta de la Celeste", apuntó.

Cuando los uruguayos -de izquierda y de derecha- dicen que no odian a los argentinos sino solo a los porteños, es porque no se animan a decir que en verdad detestan a toda la Argentina desde Ushuaia hasta La Quiaca y desde el Mar hasta los Andes. Los chilenos al menos son más… pic.twitter.com/gbmVbwXvNA

En lo que pareció ser una continuidad de las fuertes críticas lanzadas el domingo tras el empate de la Celeste en el Mundial 2026 , Carlos Maslatón aseguró que cuando los uruguayos "dicen que no odian a los argentinos sino solo a los porteños", es porque "no se animan a decir que en verdad detestan a toda la Argentina".

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"Los chilenos al menos son más sinceros: odian a la totalidad de la Argentina y lo hacen público. Los uruguayos son antiargentinos vergonzantes", continuó.

@CarlosMaslaton (X)

El mensaje publicado en las primeras horas de este martes no fue un hecho aislado. Días antes, Maslatón ya había cuestionado duramente a Uruguay al sostener que existe en el país un sentimiento de rechazo hacia la nación vecina que, según su visión, suele permanecer disimulado.

En publicaciones realizadas tras el empate con Cabo Verde, el analista aseguró que buena parte de la sociedad uruguaya mantiene una actitud de rivalidad permanente con Argentina y sugirió que el vínculo bilateral está atravesado por tensiones culturales e identitarias que van más allá de las diferencias políticas o deportivas.

Uruguayos, no pueden seguir fracasando de esta manera en los Mundiales. Son un desastre. A ustedes les ha causado mucho daño inventar lo de 1924 y 1928 y vivir de las glorias de 1930 y 1950. Resultados de hace un siglo. Siguen agrandados por cosas que hoy no existen. Bajen la… pic.twitter.com/8QhgWyNrWY — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 22, 2026

"Uruguayos, no pueden seguir fracasando de esta manera en los Mundiales. Son un desastre. A ustedes les ha causado mucho daño inventar lo de 1924 y 1928 y vivir de las glorias de 1930 y 1950. Resultados de hace un siglo. Siguen agrandados por cosas que hoy no existen", postuló.