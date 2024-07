Los Teros definieron su plantel para los históricos partidos de julio: hay sorpresas

El otro destaque es el de Diego Magno, el jugador con más partidos de selección en la historia (105) que quedó fuera de la lista del Mundial y que tiene ahora la chance de despedirse del seleccionado frente a su gente.

Además, recibió una convocatoria Mathías D’Avanzo, jugador de Old Boys que no es parte del proceso profesional, pero que se destacó en su club y recibió un llamado ante la falta de opciones de apertura, ya que Juan Zuccarino, la primera opción local para suplente del apertura Felipe Etcheverry, está lesionado, y la segunda (Icaro Amarillo) está jugando el Mundial juvenil con Teritos. El suplente de Felipe Etcheverry durante el Mundial, Felipe Berchesi, está sin equipo y no juega desde el octubre. Al no tener contrato profesional, D’Avanzo se integra como invitado. El jugador de Old Boys volvió este año a Uruguay luego de una temporada jugando profesionalmente en Polonia.

En total son 13 jugadores que militaron esta temporada en el exterior y 24 en Uruguay, de los cuales siete alternan entre Teros y Peñarol, 17 jugaron solo en Peñarol este semestre, y 1 en el torneo local.

El plantel de Los Teros para la ventana de julio

¿Cuándo Juegan Los Teros 2024?

Los Teros abren la ventana con Francia el próximo miércoles 10 a la hora 14 en el Estadio Charrúa. Luego jugarán ante Los Pumas el sábado 20 a las 16hs en el Campus de Maldonado, y cerrarán la ventana enfrentando a Escocia el sábado 27 a las 16 en el Charrua.

Entradas para ver a Los Teros

Las entradas están a la venta en acceso ya con los siguientes costos

Uruguay-Francia

Palco Oficial: 2000 pesos

Tribuna Oficial: 1.200 pesos

Tribuna Bolivia: 900 pesos

Cabeceras: 500 pesos

Uruguay-Argentina

Palco Oficial: 2000 pesos

Tribuna Norte: 1.200 pesos

Tribuna Sur: 900 pesos

Cabeceras: 500 pesos

Uruguay-Escocia

Palco Oficial: 2000 pesos

Tribuna Oficial: 1.200 pesos

Tribuna Bolivia: 900 pesos

Cabeceras: 500 pesos

Abono para los tres partidos: 20% de descuento

Menores de 5 años ingresan gratis

Dónde ver los partidos de Los Teros

Los tres partidos de Los Teros ante Francia, Argentina y Escocia podrán verse en vivo por Disney+.