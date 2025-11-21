Dólar
Defensor Sporting Club: Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

21 de noviembre 2025 - 5:00hs
defensor sporting club logo

Defensor Sporting Club

La Comisión Directiva de DEFENSOR SPORTING CLUB cita a sus socios honorarios, vitalicios y activos a concurrir a la Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo el día Miércoles 26 de Noviembre de 2025, en la sede “C/A Ing. Julio César Franzini”, Jaime Zudáñez 2537.

ORDEN DEL DIA

  • Informe situación económica financiera.
  • Préstamo BROU
  • Designación de 3 asambleístas para firmar el acta

1er. Llamado a las 19 horas (requerirá 1/3 de habilitados)

2do. Llamado a las 19.30 horas, sesionará con los presentes.

Diego Fermin Franzini Souza

CI: 3.847.048-7

Presidente

Hugo Martin Esposto Jaunsolo

Secretario

CI: 2.013.425-7

