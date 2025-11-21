Defensor Sporting Club
Defensor Sporting Club: Convocatoria Asamblea General Extraordinaria
La Comisión Directiva de DEFENSOR SPORTING CLUB cita a sus socios honorarios, vitalicios y activos a concurrir a la Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo el día Miércoles 26 de Noviembre de 2025, en la sede “C/A Ing. Julio César Franzini”, Jaime Zudáñez 2537.
ORDEN DEL DIA
1er. Llamado a las 19 horas (requerirá 1/3 de habilitados)
2do. Llamado a las 19.30 horas, sesionará con los presentes.
Diego Fermin Franzini Souza
CI: 3.847.048-7
Presidente
Hugo Martin Esposto Jaunsolo
Secretario
CI: 2.013.425-7